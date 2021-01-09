Haberler Galeri Dünya SON DAKİKA: Resmi metresinin çıplak fotoğrafları ifşa olan Tayland Kralı'na Almanya'dan şok haber geldi

SON DAKİKA: Resmi metresinin çıplak fotoğrafları ifşa olan Tayland Kralı'na Almanya'dan şok haber geldi

Son dakika haberlere göre, evlendikten sadece üç ay sonra kendisine resmi metres ataması yapan ve pandeminin vurduğu ülkesini bırakıp haremiyle Almanya'da ultra lüks otele kapanan Tayland Kralı, kendini artan protestoların hedefinde bulmuştu. Monarşi karşıtı protestoların gerçekleştiği Tayland sokakları gazete manşetlerine taşınırken, ülke çıplak fotoğraf skandalıyla çalkalanmıştı. Bin 400'ü aşkın uygunsuz fotoğraf dünyanın dört bir yanındaki gazete manşetlerini süsleyince rezalet daha da büyümüştü. Kral'a bir şok da 20 cariyesiyle lüks otele kapandığı Almanya'dan geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

09.01.2021 10:27 - Son Güncelleme: 09.01.2021 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





