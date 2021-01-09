SON DAKİKA: Uçak radardan kayboldu! Yine Endonezya
Daha önce uçak kazalarıyla gündeme gelen Endonezya'da bir uçak daha radardan kayboldu. Endonezya'da Jakarta-Pontianak seferini yapan ve Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağıyla irtibatın kesildiği ve radardan kaybolduğu belirtildi.
09.01.2021 13:57
- Son Güncelleme: 09.01.2021 13:58
KAYIP UÇAKLAR KERVANINDA ÖRNEK ÇOK
Uçakların kazalar sonucu kaybolması, sadece sivil havacılık alanında değil, askeri alanda da tarihte de birçok örneğe sahip. Kaybolan uçaklar hakkında ortaya atılan söylentiler, havacılık alanında birçok örnekle sabit.
Bugüne kadar kaybolan en gizemli uçakları derledik. İşte havacılık tarihinde yer eden ve gizemini koruyan uçak kazaları...
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