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SON DAKİKA: Uçak radardan kayboldu! Yine Endonezya

Daha önce uçak kazalarıyla gündeme gelen Endonezya'da bir uçak daha radardan kayboldu. Endonezya'da Jakarta-Pontianak seferini yapan ve Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağıyla irtibatın kesildiği ve radardan kaybolduğu belirtildi.

09.01.2021 13:57 - Son Güncelleme: 09.01.2021 13:58
SON DAKİKA: Uçak radardan kayboldu! Yine Endonezya

Endonezya'da Cakarta-Pontianak seferini yapan ve Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağıyla irtibatın kesildiği ve radardan kaybolduğu belirtildi.

Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının kalkışından 4 dakika sonra çok ciddi irtifa kaybettiği belirtildi.

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SON DAKİKA: Uçak radardan kayboldu! Yine Endonezya

Flightradar24'ün verilere göre, havalandıktan kısa bir süre sonra 10 bin feet'e çıkan uçak, aniden yavaşlayarak 250 feet'e kadar düştü. Ardından uçaktan gelen veri akışı kesildi.

Henüz konu ile alakalı resmi bir açıklama yapılmadı.

SON DAKİKA: Uçak radardan kayboldu! Yine Endonezya

İran'da özel jetin düşmesi ve henüz nedeninin belli olmaması akıllara diğer gizemli uçak kazalarını getirdi.

SON DAKİKA: Uçak radardan kayboldu! Yine Endonezya

Tarihte birçok uçak gizemli bir şekilde kayboldu ya da düştü fakat bazılarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala en küçük bir iz bile bulunamadı.

SON DAKİKA: Uçak radardan kayboldu! Yine Endonezya

KAYIP UÇAKLAR KERVANINDA ÖRNEK ÇOK

Uçakların kazalar sonucu kaybolması, sadece sivil havacılık alanında değil, askeri alanda da tarihte de birçok örneğe sahip. Kaybolan uçaklar hakkında ortaya atılan söylentiler, havacılık alanında birçok örnekle sabit.

Bugüne kadar kaybolan en gizemli uçakları derledik. İşte havacılık tarihinde yer eden ve gizemini koruyan uçak kazaları...

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