SON DAKİKA: Uçak radardan kayboldu! Yine Endonezya

KAYIP UÇAKLAR KERVANINDA ÖRNEK ÇOK



Uçakların kazalar sonucu kaybolması, sadece sivil havacılık alanında değil, askeri alanda da tarihte de birçok örneğe sahip. Kaybolan uçaklar hakkında ortaya atılan söylentiler, havacılık alanında birçok örnekle sabit.

Bugüne kadar kaybolan en gizemli uçakları derledik. İşte havacılık tarihinde yer eden ve gizemini koruyan uçak kazaları...