Grup seks yapmak isteyen çift koronavirüs yüzünden 4400 dolar ceza yedi
Grup seks yapmak isteyen İngiliz çiftin bu istekleri onlara pahalıya patladı. Barbados adasında tatil yapan Andrew Luker-Julia Knightley çifti grup seks yapmak için odalarına Jamaika uyruklu bir kadın çağırdı. Durumun fark edilmesi üzerine çifte koronavirüs kurallarını ihlal ettikleri için 4 bin 400 dolar ceza kesildi. Çift, cezayı ödemezse 9 ay hapis yatacak.
08.01.2021 16:42
- Son Güncelleme: 08.01.2021 16:42
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