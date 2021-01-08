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Grup seks yapmak isteyen çift koronavirüs yüzünden 4400 dolar ceza yedi

Grup seks yapmak isteyen İngiliz çiftin bu istekleri onlara pahalıya patladı. Barbados adasında tatil yapan Andrew Luker-Julia Knightley çifti grup seks yapmak için odalarına Jamaika uyruklu bir kadın çağırdı. Durumun fark edilmesi üzerine çifte koronavirüs kurallarını ihlal ettikleri için 4 bin 400 dolar ceza kesildi. Çift, cezayı ödemezse 9 ay hapis yatacak.

08.01.2021 16:42 - Son Güncelleme: 08.01.2021 16:42
Grup seks yapmak isteyen çift koronavirüs yüzünden 4400 dolar ceza yedi

Barbados adasına tatile gelen İngiliz çift, grup seks yapmak için odalarına bir kadın çağırarak koronavirüs kurallarını çiğneyince 4 bin 400 bin pound ceza yedi.

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Grup seks yapmak isteyen çift koronavirüs yüzünden 4400 dolar ceza yedi

Aralık ayında tatil yapmak için Barbados'a gelen Andrew Luker ve Julia Knightley çiftine Karayipler'in koronavirüs kurallarını çiğneyince para cezası kesildi.

Grup seks yapmak isteyen çift koronavirüs yüzünden 4400 dolar ceza yedi

Ülkedeki kurallar gereği koronavirüs testleri sonuçlanana kadar otel odalarından çıkmamaları gereken çiftin grup seks yapmak için Jamaika uyruklu bir kadın çağırdığı ortaya çıktı.

Grup seks yapmak isteyen çift koronavirüs yüzünden 4400 dolar ceza yedi

Otel yetkililerinin gece yarısı bir kadının otelin duvarından atladığını ve çiftin odasına girdiğini fark etmeleri üzerine Luker ve Knightley'e toplam 4 bin 400 poundluk ceza kesildi.

Grup seks yapmak isteyen çift koronavirüs yüzünden 4400 dolar ceza yedi

Çift, cezayı bir hafta içerisinde ödemezse 9 aylık hapis cezasına çarptırılacak.

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