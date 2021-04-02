SON DAKİKA: Putin imzaladı! Rusya'da kural değişti! Telefonlarda Rus yazılımları yüklü olacak
Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir süredir dile getirdiği yeni döneme Rusya'da geçildi. Buna göre yurt dışında üretilen ve Rusya'da satışa sunulan tüm akıllı cihazlarda Rus yazılımlarının da yüklenmiş olması gerekiyor. Yasa Rusya'da dün itibarıyla yürürlüğe girdi.
02.04.2021 11:45
- Son Güncelleme: 02.04.2021 11:45
Putin'in bir süredir dile getirdiği yeni dönem Rusya'da hayata geçti.
1 Nisan'dan itibaren üretilen ve Rusya'da satılan tüm telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlar için yeni bir şart getirildi.
Bundan sonra söz konusu cihazların ülkede satışa sunulabilmesi için Rus yazılımların yüklü olmasını şartı konuldu.
Alınan karar kapsamında şirketler ülkede sattıkları cihazlara fabrika çıkışında Rus yazılımı yüklemek ile mükellef tutuldu.
DEVLETİN BELİRLEDİĞİ UYGULAMALAR İLE GELECEK