SON DAKİKA: Putin imzaladı! Rusya'da kural değişti! Telefonlarda Rus yazılımları yüklü olacak

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir süredir dile getirdiği yeni döneme Rusya'da geçildi. Buna göre yurt dışında üretilen ve Rusya'da satışa sunulan tüm akıllı cihazlarda Rus yazılımlarının da yüklenmiş olması gerekiyor. Yasa Rusya'da dün itibarıyla yürürlüğe girdi.

02.04.2021 11:45 - Son Güncelleme: 02.04.2021 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





