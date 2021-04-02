ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tartışmaların odağında! Maske detayına dikkat

Dünyanın en göz önündeki iki lider ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, topluluk önünde verdikleri fotoğraflarla yeni bir tartışma başlattılar. ABD Başkanı Joe Biden da İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth de iki doz Kovid-19 aşısını yaptırdı. Koronavirüse karşı koruma altında olan bu iki isimden biri sürekli maskeyle dolaşırken diğeri hiç maskeyle görüntülenmedi. Peki dünyanın merak ettiği bu olayın sebebi ne? İşte çarpıcı detaylar...

02.04.2021 11:43 - Son Güncelleme: 02.04.2021 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





