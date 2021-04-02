ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tartışmaların odağında! Maske detayına dikkat
Dünyanın en göz önündeki iki lider ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, topluluk önünde verdikleri fotoğraflarla yeni bir tartışma başlattılar. ABD Başkanı Joe Biden da İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth de iki doz Kovid-19 aşısını yaptırdı. Koronavirüse karşı koruma altında olan bu iki isimden biri sürekli maskeyle dolaşırken diğeri hiç maskeyle görüntülenmedi. Peki dünyanın merak ettiği bu olayın sebebi ne? İşte çarpıcı detaylar...
02.04.2021 11:43
- Son Güncelleme: 02.04.2021 11:57
3 Kasım 2020'de yapılan tarihi seçimde ABD'nin yeni başkanı olan Joe Biden ve İngiltere tahtında en uzun süre oturan isim olan Kraliçe II. Elizabeth son iki gündür dünya gündeminde. Bu iki önemli lideri gündeme taşıyan ise koronavirüs salgını, maske kuralı ve Kovid-19 aşıları...
Hürriyet'in haberine göre henüz seçim kampanyasını yürüttüğü günlerden beri kendinden önceki başkan Donald Trump'ın koronavirüs salgınını yönetme şeklini eleştiren ve seçilir seçilmez Kovid-19'la ilgili birçok kararnameye imza atan Biden'ın virüsü ne kadar ciddiye aldığı ve tedbirlere uyduğu herkes tarafından biliniyor.
İngiltere tahtının sahibi Kraliçe Elizabeth ise yaşı ve konumu gereği salgından çok sıkı tedbirlerle korunuyor ve toplum içine çok çıkmamaya özen gösteriyor.
Kraliçenin son zamanlarda ortalarda gözükmemesinin bir sebebi de torunu Prens Harry ve gelini Meghan Markle etrafında oluşan haber yığını ve skandallarla çevrili son röportaj olayı.
94 yaşındaki kraliçe 2020 Ekim ayından beri çarşamba günü ilk defa toplum içinde görüntülendi. Kraliçe Kovid-19 aşılarını 2021 Ocak ayında iki doz halinde yaptırmıştı ve maskesiz olarak verdiği fotoğraflarda oldukça sağlık ve güler yüzlü idi.