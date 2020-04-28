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SON DAKİKA! Pentagon ilk kez UFO görüntülerini yayınladı! Dünya şokta, herkes bunu konuşuyor
SON DAKİKA! Pentagon ilk kez UFO görüntülerini yayınladı! Dünya şokta, herkes bunu konuşuyor
Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 2004-2015 yılları arasında çekilmiş olan UFO görüntülerini ilk kez yayınladı. Geçmiş yıllarda donanma pilotları tarafından kayda alındığı belirtilen görüntülerde tanımlanamayan uçan nesneler (UFO) görüldüğü belirtiliyor. İşte tüm dünyanın konuştuğu o görüntüler...
28.04.2020 07:23
- Son Güncelleme: 28.04.2020 07:23
Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini resmen yayınladı.
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Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan UFO olduğu iddia edilen görüntüleri resmi olarak paylaşarak görüntülerdeki uçan cisimleri "tanımlanamayan uçan nesneler" olarak adlandırdı.
Pentagon sözcüsü Sue Gough'a göre, videolardan biri 2004'te, diğer ikisi Ocak 2015'te kaydedildi.
Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri, daha önce de internette dolaşan ve tanımlanamayan uçan nesnelere ait olduğu öne sürülen videoların gerçek olduğunu kabul etmişti.