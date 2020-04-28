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SON DAKİKA! Pentagon ilk kez UFO görüntülerini yayınladı! Dünya şokta, herkes bunu konuşuyor

Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 2004-2015 yılları arasında çekilmiş olan UFO görüntülerini ilk kez yayınladı. Geçmiş yıllarda donanma pilotları tarafından kayda alındığı belirtilen görüntülerde tanımlanamayan uçan nesneler (UFO) görüldüğü belirtiliyor. İşte tüm dünyanın konuştuğu o görüntüler...

28.04.2020 07:23 - Son Güncelleme: 28.04.2020 07:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





