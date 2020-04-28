Dünyayı şoke eden görüntü! Öldüğü iddia edilmişti... Kuzey Kore lider Kim Jong-un tabutta!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü mü yoksa hayatta mı? Dünya günlerdir bu iddianın yanıtını merak ediyor... Kuzey Kore lider Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında pek çok kafadan pek çok farklı ses çıktı. Japonya basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "bitkisel hayatta olduğunu" iddia etti. Kuzey Kore devlet radyosu ise, Kim'in çalışmalarına aktif şekilde devam ettiğini duyurdu. ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham da 'Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum' dedi. Tüm söylemlerin üzerine ortaya çıkan bu görüntü dünyayı şoke etti. Kim Jong-un'un cansız bedeninin tabutta bulunduğu görüntü geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar.
28.04.2020 09:11
- Son Güncelleme: 28.04.2020 09:11
Dünya corona virüs salgınıyla mücadele ederken birden bire Kuzey Kore lideri Kim Jong-un birinci gündem maddesi haline geldi. Kuzey Kore lideri hakkında neredeyse bir haftadır çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Kim'in, önce 12 Nisan'da kalp ameliyatı olurken öldüğü iddia edilmişti. Ardından Japonya basını Kuzey Kore liderinin bitkisel hayatta olduğunu yazmıştı.
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