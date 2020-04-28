RAMAZAN İMSAKİYE
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Dünyayı şoke eden görüntü! Öldüğü iddia edilmişti... Kuzey Kore lider Kim Jong-un tabutta!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü mü yoksa hayatta mı? Dünya günlerdir bu iddianın yanıtını merak ediyor... Kuzey Kore lider Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında pek çok kafadan pek çok farklı ses çıktı. Japonya basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "bitkisel hayatta olduğunu" iddia etti. Kuzey Kore devlet radyosu ise, Kim'in çalışmalarına aktif şekilde devam ettiğini duyurdu. ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham da 'Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum' dedi. Tüm söylemlerin üzerine ortaya çıkan bu görüntü dünyayı şoke etti. Kim Jong-un'un cansız bedeninin tabutta bulunduğu görüntü geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar.

28.04.2020 09:11 - Son Güncelleme: 28.04.2020 09:11
Dünyayı şoke eden görüntü! Öldüğü iddia edilmişti... Kuzey Kore lider Kim Jong-un tabutta!

Dünya corona virüs salgınıyla mücadele ederken birden bire Kuzey Kore lideri Kim Jong-un birinci gündem maddesi haline geldi. Kuzey Kore lideri hakkında neredeyse bir haftadır çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Kim'in, önce 12 Nisan'da kalp ameliyatı olurken öldüğü iddia edilmişti. Ardından Japonya basını Kuzey Kore liderinin bitkisel hayatta olduğunu yazmıştı.

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Dünyayı şoke eden görüntü! Öldüğü iddia edilmişti... Kuzey Kore lider Kim Jong-un tabutta!

Şimdi de Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tüm dünyada infial yarattı. Kuzey Kore lideri hakkında devam eden sayısız söylentinin ortasına düşen bu fotoğraf, viral oldu ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Dünyayı şoke eden görüntü! Öldüğü iddia edilmişti... Kuzey Kore lider Kim Jong-un tabutta!

Kim'in babasının cenaze töreninden ve 2011 yılına ait olduğu düşünülen ve photoshop ile yapıldığı iddia edilen görüntü, Kim'in başını bir yastık üzerinde olduğu ve kırmızı bir battaniyenin altında olduğunu gösteriyor.

Dünyayı şoke eden görüntü! Öldüğü iddia edilmişti... Kuzey Kore lider Kim Jong-un tabutta!

ABD ve Çin, Kuzey Kore liderinin geçirdiği kalp ameliyatını takiben bitkisel hayatta, ağır hasta hatta ölü olduğu iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bulmaya çalışıyor.

Dünyayı şoke eden görüntü! Öldüğü iddia edilmişti... Kuzey Kore lider Kim Jong-un tabutta!

Dün Kuzey Kore basını, Kim tarafından yazıldığı iddia edilen ve bir tatil beldesi inşaatı üzerine kaleme aldığı söylenen bir mektubu yayınladı ve Güney Afrika devlet başkanı Cyril Ramaphosa'ya bir mesaj gönderdiğini iddia ederek hayatta olduğunu göstermek için uğraştı.

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