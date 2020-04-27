Koronavirüs umurlarında değil! ABD'liler sahillere akın ettiler
Amerika Birleşik Devletleri koronavirüsün yeni merkezi haline geldi. Dünyaca vaka sayısı 3 milyonu geçti. En fazla corona virüs vakası ise hala ABD'de. Ancak Amerikalılar coronavirüsü umursamıyor bile. Güney Kaliforniya plajları, haftalarca evde kalan insanların sıcak havayı görünce kendini sahillere atmasıyla dolup taştı. Yetkililer, insanların çoğunlukla kısıtlamalara uyduğunu belirtirken, bazı kurallar ise ihlal edildi.
27.04.2020 12:08
- Son Güncelleme: 27.04.2020 12:08
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