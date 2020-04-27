RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüs umurlarında değil! ABD'liler sahillere akın ettiler

Amerika Birleşik Devletleri koronavirüsün yeni merkezi haline geldi. Dünyaca vaka sayısı 3 milyonu geçti. En fazla corona virüs vakası ise hala ABD'de. Ancak Amerikalılar coronavirüsü umursamıyor bile. Güney Kaliforniya plajları, haftalarca evde kalan insanların sıcak havayı görünce kendini sahillere atmasıyla dolup taştı. Yetkililer, insanların çoğunlukla kısıtlamalara uyduğunu belirtirken, bazı kurallar ise ihlal edildi.

27.04.2020 12:08 - Son Güncelleme: 27.04.2020 12:08
Koronavirüs umurlarında değil! ABD'liler sahillere akın ettiler

Corona virüs dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Dünyaca vaka sayısı 3 milyonu geçti. En fazla corona virüs vakası ise hala ABD'de.

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Koronavirüs umurlarında değil! ABD'liler sahillere akın ettiler

ABD, corona virüsün merkez üssü olmaya devam ederken, Cumartesi ve Pazar günü açık olan Ventura ve Orange plajları, serinlemek ve manzaranın tadını çıkarmak isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Koronavirüs umurlarında değil! ABD'liler sahillere akın ettiler

Corona virüs salgını nedeniyle evde kalmaktan bunalan ABD'liler, soluğu sahil yolları plajlarda aldı.

Koronavirüs umurlarında değil! ABD'liler sahillere akın ettiler

Plajın hayli kalabalık olduğu dikkat çekerken yetkililer, az sayıda olay çıktığını ve insanların genellikle sosyal mesafeyi korumak için ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Koronavirüs umurlarında değil! ABD'liler sahillere akın ettiler

Ventura Polis Şefi Tom Higgins, "Ventura'da, şehir ve eyalet plajlarının açılması sahil şeridi boyunca büyük kalabalıkların ortaya çıkmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

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