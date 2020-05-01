Haberler
Galeri
Dünya
Virüs fırsatçıları "bu kadarına da pes" dedirtti! Dark web'de satışa çıkardılar
Virüs fırsatçıları "bu kadarına da pes" dedirtti! Dark web'de satışa çıkardılar
Koronavirüs fırsatçıları "bu kadarına da pes artık" dedirtti. İyileşen hastalardan alınan kanların dark web'de para ile satıldığı ortaya çıktı. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların koronavirüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı.
01.05.2020 15:20
- Son Güncelleme: 01.05.2020 15:24
Koronavirüs salgınına karşı mücadele dünyanı dört bir yanında sürüyor. Onlarca ülkedeki bilim insanları salgına tedavi bulmak için mesai harcıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilim insanları iyileşen koronavirüs hastalarının kanından alınacak antikorlar ile hazırlanacak bir tedavi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.
Ancak bu çalışma siber suçlıların da iştahını kabartmış durumda. İyileşmiş koronavirüs hastalarının kanı arama motorlarının indeksleyemediği verilerin toplandığı dark web'de aşı olarak satılıyor.
Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların corona virüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı.
Raporda, çevrimçi suçlular tarafından yasadışı olarak satılan ürünler arasında, kanın yanı sıra büyük miktarlarda kişisel koruyucu ekipman ve olası tedavi yöntemlerinde kullanılan ilaçların bulunduğu aktarıldı.