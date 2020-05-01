RAMAZAN İMSAKİYE
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Virüs fırsatçıları "bu kadarına da pes" dedirtti! Dark web'de satışa çıkardılar

Koronavirüs fırsatçıları "bu kadarına da pes artık" dedirtti. İyileşen hastalardan alınan kanların dark web'de para ile satıldığı ortaya çıktı. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların koronavirüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı.

01.05.2020 15:20 - Son Güncelleme: 01.05.2020 15:24
Virüs fırsatçıları bu kadarına da pes dedirtti! Dark web'de satışa çıkardılar

Koronavirüs salgınına karşı mücadele dünyanı dört bir yanında sürüyor. Onlarca ülkedeki bilim insanları salgına tedavi bulmak için mesai harcıyor.

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Virüs fırsatçıları bu kadarına da pes dedirtti! Dark web'de satışa çıkardılar

Bilim insanları iyileşen koronavirüs hastalarının kanından alınacak antikorlar ile hazırlanacak bir tedavi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

Virüs fırsatçıları bu kadarına da pes dedirtti! Dark web'de satışa çıkardılar

Ancak bu çalışma siber suçlıların da iştahını kabartmış durumda. İyileşmiş koronavirüs hastalarının kanı arama motorlarının indeksleyemediği verilerin toplandığı dark web'de aşı olarak satılıyor.

Virüs fırsatçıları bu kadarına da pes dedirtti! Dark web'de satışa çıkardılar

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların corona virüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı.

Virüs fırsatçıları bu kadarına da pes dedirtti! Dark web'de satışa çıkardılar

Raporda, çevrimçi suçlular tarafından yasadışı olarak satılan ürünler arasında, kanın yanı sıra büyük miktarlarda kişisel koruyucu ekipman ve olası tedavi yöntemlerinde kullanılan ilaçların bulunduğu aktarıldı.

Virüs fırsatçıları bu kadarına da pes dedirtti! Dark web'de satışa çıkardılar
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