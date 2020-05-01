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Virüs fırsatçıları "bu kadarına da pes" dedirtti! Dark web'de satışa çıkardılar

Koronavirüs fırsatçıları "bu kadarına da pes artık" dedirtti. İyileşen hastalardan alınan kanların dark web'de para ile satıldığı ortaya çıktı. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların koronavirüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı.

01.05.2020 15:20 - Son Güncelleme: 01.05.2020 15:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





