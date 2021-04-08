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SON DAKİKA: Myanmar'daki askeri darbenin etkisi Londra'da! Büyükelçi içeriye alınmadı

Son dakika haberleri: Askeri darbenin ardından siyasi kriz yaşayan Myanmar'da Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn askeri ateşe tarafından elçilik binasına alınmadı. Büyükelçi Kyaw Zwar Minn ise geceyi arabasında geçirdi. Bugün açıklama yapan büyükelçi İngiliz hükümetinden elçiliktekileri binadan dışarı çıkarmasını talep etti.

08.04.2021 16:48 - Son Güncelleme: 08.04.2021 16:48
SON DAKİKA: Myanmar'daki askeri darbenin etkisi Londra'da! Büyükelçi içeriye alınmadı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Minn'in elçilik binasına alınmamasını "zorbalık" olarak niteleyip kınarken, İngiliz Dışişlerinin dün gece Myanmarlı yetkililere büyükelçinin konumunu resmi olarak sonlandırıp sonlandırmadıklarını sorduğu kaydedildi.

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SON DAKİKA: Myanmar'daki askeri darbenin etkisi Londra'da! Büyükelçi içeriye alınmadı

Yerel haber ajansı PA, Myanmarlı yetkililerin bunun üzerine elçinin artık görevde olmadığı cevabını verdiğini yazdı. Haberde, Dışişleri Bakanlığında İngiltere'nin hükümetleri değil devletleri tanıma politikası olduğu, dolaysıyla da Myanmar yönetiminin kararının reddedilmesi gerektiğinin dile getirildiği iddia edildi.

SON DAKİKA: Myanmar'daki askeri darbenin etkisi Londra'da! Büyükelçi içeriye alınmadı

Ancak elçinin yerine yeni birinin atandığına dair henüz bir bildirimde bulunulmadığı ve Dışişleri yetkililerinin maslahatgüzar veya elçi yardımcısı ile iletişim kurduğu belirtildi.

SON DAKİKA: Myanmar'daki askeri darbenin etkisi Londra'da! Büyükelçi içeriye alınmadı

"ÖLDÜRÜLMEMİ Mİ İSTİYORSUNUZ?"
Öte yandan elçilik önünde açıklamada bulunan Minn, büyükelçilik görevinin halen devam ettiğini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanlığına giderek yetkililerle görüşeceğini duyuran Minn, İngiltere'nin kendisini elçiliğe almayanları binadan çıkarmasını istedi. Minn, ülkesine dönüp dönmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine ise, "Öldürülmemi mi istiyorsunuz?" diye konuştu.

SON DAKİKA: Myanmar'daki askeri darbenin etkisi Londra'da! Büyükelçi içeriye alınmadı

"LONDRA'NIN ORTASINDA KÜÇÜK BİR DARBE"
Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in lçilik binasına girişi, askeri ataşe tarafından gün gece engellenmişti. Elçilik binası dışında gazetecilere açıklama yapan Minn, yaşananları "Londra'nın ortasında küçük bir darbe" olarak nitelendirmişti.