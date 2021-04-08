SON DAKİKA: Myanmar'daki askeri darbenin etkisi Londra'da! Büyükelçi içeriye alınmadı
Son dakika haberleri: Askeri darbenin ardından siyasi kriz yaşayan Myanmar'da Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn askeri ateşe tarafından elçilik binasına alınmadı. Büyükelçi Kyaw Zwar Minn ise geceyi arabasında geçirdi. Bugün açıklama yapan büyükelçi İngiliz hükümetinden elçiliktekileri binadan dışarı çıkarmasını talep etti.
08.04.2021 16:48
- Son Güncelleme: 08.04.2021 16:48
Yerel haber ajansı PA, Myanmarlı yetkililerin bunun üzerine elçinin artık görevde olmadığı cevabını verdiğini yazdı. Haberde, Dışişleri Bakanlığında İngiltere'nin hükümetleri değil devletleri tanıma politikası olduğu, dolaysıyla da Myanmar yönetiminin kararının reddedilmesi gerektiğinin dile getirildiği iddia edildi.
"ÖLDÜRÜLMEMİ Mİ İSTİYORSUNUZ?"
Öte yandan elçilik önünde açıklamada bulunan Minn, büyükelçilik görevinin halen devam ettiğini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanlığına giderek yetkililerle görüşeceğini duyuran Minn, İngiltere'nin kendisini elçiliğe almayanları binadan çıkarmasını istedi. Minn, ülkesine dönüp dönmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine ise, "Öldürülmemi mi istiyorsunuz?" diye konuştu.