SON DAKİKA: Müslümanlar İslam'a saldıran Macron'a karşı birleşti! Fransız mallarına dev boykot
Son dakika haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamaları sonrası İslam dünyası tek ses olarak Macron'a tepki gösterdi. Dünyanın dört bir yanında, İslam düşmanı Macron'a tepki çığ gibi büyürken, Fransız mallarına boykot yaygınlaştı. Milyonlarca Müslüman, "Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartlarla sokağa çıktı. İşte, Fransa'da Hz. Muhammed'e yönelik hakaretler ve açıklamalar sonrası İslam dünyasından gelen tepkiler...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları, Müslüman ülkelerin sert tepkisine neden olurken Fransız ürünlerine karşı başlatılan boykot kampanyaları Paris yönetimini endişelendirdi. Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı. Macron açıklamasında, Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.
Kuveyt'teki 70'ten fazla perakende zincirinin üyesi olduğu Tüketici Kooperatifler Birliği, 23 Ekim'den itibaren raflarındaki tüm Fransız ürünlerinin kaldırıldığını duyurdu. Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna karşı gelişen boykotun çığ gibi büyümesi üzerine panik yaşayan Fransa Dışişleri Bakanlığı, İslam ülkelerinde Fransız mallarına yönelik boykotun durdurulması çağrısında bulundu.
ERDOĞAN'IN BİR SÖZÜ YETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleri adeta Paris yönetiminin nefret söylemlerine karşı İslam coğrafyasını birleştiren etken oldu. Avrupa basını da Erdoğan'ın sözlerini iki gündür manşetlerinde tutarak Fransa'ya karşı İslam ülkelerinde atılan adımları haberleştiriyor.
SİSTEMATİK SALDIRI DURSUN!
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) "Müslümanlara karşı sistematik saldırıyı durdurun" çağrısı geldi. Açıklamada, "Hazreti Muhammed'in şahsının temsil ettiği dini sembollere hakaret ederek Müslümanların duygularına yapılan sürekli sistematik saldırıyı kınıyoruz" denildi. İşte diğer tepkiler;