Koronavirüs Avrupa'da zirve yaptı! Acil servislerdeki durum çok ciddi
Koronavirüs Avrupa'da zirve yaptı. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 12 yeni vaka kaydedildi. İspanya'da ise pandemi kaynaklı ölümlerde sayının cuma gününden bu yana 279 arttığı görüldü. Bakanlık, son 7 günde 628 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 35 bin 31'e çıktığını duyurdu.
26.10.2020 22:18
- Son Güncelleme: 26.10.2020 22:22
Koronavirüs Avrupa'da zirve yaptı. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 12 yeni vaka kaydedildi. İspanya'da ise pandemi kaynaklı ölümlerde sayının cuma gününden bu yana 279 arttığı görüldü. Bakanlık, son 7 günde 628 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 35 bin 31'e çıktığını duyurdu.
SON 24 SAATTE 17 BİN KİŞİYE TANI KONULDU
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 12 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece dün salgının başladığı şubat ayından bu yana 21 bin 273 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede bugün vaka sayısı 4 bin 261 daha az oldu.
Salgının başından beri virüs kapan kişi sayısı 542 bin 789 oldu.
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