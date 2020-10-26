Koronavirüs Avrupa'da zirve yaptı! Acil servislerdeki durum çok ciddi

SON 24 SAATTE 17 BİN KİŞİYE TANI KONULDU

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 12 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece dün salgının başladığı şubat ayından bu yana 21 bin 273 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede bugün vaka sayısı 4 bin 261 daha az oldu.

Salgının başından beri virüs kapan kişi sayısı 542 bin 789 oldu.