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Koronavirüs Avrupa'da zirve yaptı! Acil servislerdeki durum çok ciddi

Koronavirüs Avrupa'da zirve yaptı. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 12 yeni vaka kaydedildi. İspanya'da ise pandemi kaynaklı ölümlerde sayının cuma gününden bu yana 279 arttığı görüldü. Bakanlık, son 7 günde 628 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 35 bin 31'e çıktığını duyurdu.

26.10.2020 22:18 - Son Güncelleme: 26.10.2020 22:22
Koronavirüs Avrupa'da zirve yaptı! Acil servislerdeki durum çok ciddi

Koronavirüs Avrupa'da zirve yaptı. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 12 yeni vaka kaydedildi. İspanya'da ise pandemi kaynaklı ölümlerde sayının cuma gününden bu yana 279 arttığı görüldü. Bakanlık, son 7 günde 628 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 35 bin 31'e çıktığını duyurdu.

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Koronavirüs Avrupa'da zirve yaptı! Acil servislerdeki durum çok ciddi

SON 24 SAATTE 17 BİN KİŞİYE TANI KONULDU
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 12 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece dün salgının başladığı şubat ayından bu yana 21 bin 273 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede bugün vaka sayısı 4 bin 261 daha az oldu.

Salgının başından beri virüs kapan kişi sayısı 542 bin 789 oldu.

Koronavirüs Avrupa'da zirve yaptı! Acil servislerdeki durum çok ciddi

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 236 bin 684'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 1284'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 141 artarak 37 bin 479'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 2 bin 423 artarak 268 bin 626 oldu.

Koronavirüs Avrupa'da zirve yaptı! Acil servislerdeki durum çok ciddi

"DURUM ÇOK CİDDİ VE KESİNLİKLE KRİTİK"
Bu arada, İtalyan Doktorlar ve Sağlık Yöneticileri Birliği (Anaao-Assomed) Genel Sekreteri Carlo Palermo, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, "Acil servislerdeki durum çok ciddi ve kesinlikle kritiktir." dedi.

Koronavirüs Avrupa'da zirve yaptı! Acil servislerdeki durum çok ciddi

Palermo, enfeksiyon oranının bu hızda gitmesi halinde gelecek ay ortasında yoğun bakım ünitelerinin dolacağını söyledi.

Diğer yandan İtalya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamayla gerekli bir neden olmadıkça yurt dışına yönelik seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye etti.

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