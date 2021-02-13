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SON DAKİKA: Melania Trump kılıçları çekti! Ayrılığı Twitter'dan duyurdu

Son dakika haberleri: Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın eşinden boşanmak istediği bir süredir konuşuluyor. Melania'nın son hamlesi de bu iddiaları kuvvetlendirecek cinsten. Melania Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendi ofisini açtığını duyurdu. Ayrıca Donald Trump'ın azil davası devam ederken, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gününün büyük çoğunluğunu lüks masaj ve spa salonlarında rahatlayarak geçirdiği ifade edildi.

13.02.2021 09:59 - Son Güncelleme: 13.02.2021 09:59
SON DAKİKA: Melania Trump kılıçları çekti! Ayrılığı Twitter'dan duyurdu

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın eşi eski First Lady Melania Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendi ofisini açtığını duyurdu.

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SON DAKİKA: Melania Trump kılıçları çekti! Ayrılığı Twitter'dan duyurdu

Melania Trump'ın sosyal medya platformu Twitter'dan '@OfficeofMelania' hesabını açtığını duyurdu. Trump mesajında "Bayan Melania Trump, Melania Trump Ofisi'nin açılışını duyuruyor.

SON DAKİKA: Melania Trump kılıçları çekti! Ayrılığı Twitter'dan duyurdu

Lütfen haberler ve güncellemeler için bu hesabı takip edin" dedi. Trump'ın bu hesabı hangi amaçla kullanacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

SON DAKİKA: Melania Trump kılıçları çekti! Ayrılığı Twitter'dan duyurdu

Eski First Lady'nin yeni açtığı hesabın sosyal medyada şu ana kadar 76 bin takipçisi bulunuyor.

SON DAKİKA: Melania Trump kılıçları çekti! Ayrılığı Twitter'dan duyurdu

ABD'de eski başkan Donald Trump'a yönelik ikinci kez başlatılan azil davası sürerken, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gününün büyük çoğunluğunu lüks masaj ve spa salonlarında geçirdiği belirtildi.