SON DAKİKA: Melania Trump kılıçları çekti! Ayrılığı Twitter'dan duyurdu
Son dakika haberleri: Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın eşinden boşanmak istediği bir süredir konuşuluyor. Melania'nın son hamlesi de bu iddiaları kuvvetlendirecek cinsten. Melania Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendi ofisini açtığını duyurdu. Ayrıca Donald Trump'ın azil davası devam ederken, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gününün büyük çoğunluğunu lüks masaj ve spa salonlarında rahatlayarak geçirdiği ifade edildi.
13.02.2021 09:59
- Son Güncelleme: 13.02.2021 09:59