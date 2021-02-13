Rusya'ya yaptırımı masaya yatıran AB'ye karşı Kremlin'den çok sert bir yanıt! Savaş çanları çalıyor

Büyük çaplı küresel bir savaş kapımızda mı? ABD-Çin gerginliğinin ardından bir kıvılcım da AB-Rusya kanadından çıktı. Rus muhalif Navalny nedeniyle Rusya'ya yaptırımı masaya yatıran AB'ye karşı Kremlin'den çok sert bir yanıt geldi. Kremlin, bloğun sert ekonomik yaptırımlar ve seyahat yasaklarına başvurması halinde Rusya'nın Avrupa Birliği ile bağlarını kesmeye hazır olduğunu duyurdu. Rus Dışişleri Bakanı'nın bunu duyururken sarf ettiği sözler gündemde bomba etkisi yarattı. Aşı nedeniyle Rusya'yla ilişkilerini kontrol etmekte iyice zorlanan AB'nin bu açıklamaya nasıl yanıt vereceği bilinmiyor. İşte tarafları krizin eşiğine getiren haberin detayları.

13.02.2021 09:48 - Son Güncelleme: 13.02.2021 09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





