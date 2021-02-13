Rusya'ya yaptırımı masaya yatıran AB'ye karşı Kremlin'den çok sert bir yanıt! Savaş çanları çalıyor
Büyük çaplı küresel bir savaş kapımızda mı? ABD-Çin gerginliğinin ardından bir kıvılcım da AB-Rusya kanadından çıktı. Rus muhalif Navalny nedeniyle Rusya'ya yaptırımı masaya yatıran AB'ye karşı Kremlin'den çok sert bir yanıt geldi. Kremlin, bloğun sert ekonomik yaptırımlar ve seyahat yasaklarına başvurması halinde Rusya'nın Avrupa Birliği ile bağlarını kesmeye hazır olduğunu duyurdu. Rus Dışişleri Bakanı'nın bunu duyururken sarf ettiği sözler gündemde bomba etkisi yarattı. Aşı nedeniyle Rusya'yla ilişkilerini kontrol etmekte iyice zorlanan AB'nin bu açıklamaya nasıl yanıt vereceği bilinmiyor. İşte tarafları krizin eşiğine getiren haberin detayları.
13.02.2021 09:48
- Son Güncelleme: 13.02.2021 09:54
Koronavirüs salgınıyla gerilen, Rus muhalifin hapse atılması ve ülke geneline yayılan protestolara verilen tepkilerle zirveye çıkan gerginlikte adeta kılıçlar çekildi.
Milliyet'in haberine göre Kremlin, bloğun sert ekonomik yaptırımlar ve seyahat yasaklarına başvurması halinde Rusya'nın Avrupa Birliği ile bağlarını kesmeye hazır olduğunu duyurdu. Rus Dışişleri Bakanı'nın bunu duyururken sarf ettiği sözler gündemde bomba etkisi yarattı.
Rusya, Vladimir Putin muhalifi Aleksey Navalny'nin tutuklanması ve hapse atılması konusunda AB ile karşı karşıya gelmiş durumda.
Rusya, Navalny'nin serbest bırakılmasını isteyen protestoları gördükten sonra İsveç, Almanya ve Polonya'dan üç Avrupalı diplomatı sınır dışı etti.
Misilleme olarak, AB dış politika şefi Josep Borrell, süper güce karşı sert ekonomik yaptırımlar sözü verdi.