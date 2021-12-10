SON DAKİKA: Meksika'da katliam gibi kaza! Göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı: En az 54 ölü
Son dakika haberleri... Meksika'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı. İlk belirlemelere göre, en az 54 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
10.12.2021 09:07
- Son Güncelleme: 10.12.2021 09:58
Chiapas kaza ile ilgili yaptığı açıklamasında kurbanlar arasında erkek, kadın ve çocukların da bulunduğu bilgisine yer verdi. Yetkililer kurbanların hangi ülke vatandaşları olduğunu açıklamazken yerel basın göçmenlerin Honduras ve Guatemala'dan ABD'ye gitmeye çalışan göçmenler olduğunu yazdı. Guatamala'ya komşu olan Chiapas, belgesiz göçmenler için önemli bir geçiş noktası olarak biliniyor.