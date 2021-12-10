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Haberler Dünya SON DAKİKA: Meksika'da katliam gibi kaza! Göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı: En az 54 ölü

SON DAKİKA: Meksika'da katliam gibi kaza! Göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı: En az 54 ölü

Son dakika haberleri... Meksika'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı. İlk belirlemelere göre, en az 54 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

10.12.2021 09:07 - Son Güncelleme: 10.12.2021 09:58
SON DAKİKA: Meksika’da katliam gibi kaza! Göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı: En az 53 ölü

Meksika'nın Chiapas eyaletinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan ve hız sınırlarının çok üzerinde seyahat ettiği belirtilen TIR ana yoldaki keskin virajı alamayınca korkunç kaza meydana geldi.

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SON DAKİKA: Meksika’da katliam gibi kaza! Göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı: En az 53 ölü

Yetkililer TIR'ın devrilip, takla attığını ve hemen ardından Chiapas eyaletinin başkenti Tuxtla Gutiérrez'e giden ana yoldaki bir yaya köprüsüne çarptığı bildirildi.

SON DAKİKA: Meksika’da katliam gibi kaza! Göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı: En az 53 ölü

İlk belirlemelere göre, en az 54 kişi hayatını kaybetti. Chiapas sivil koruma dairesi başkanı Luis Manuel Garcia, en az 58 kişinin yaralandığı ve bazı yaralıların durumlarının ciddi olduğunu söyledi.

SON DAKİKA: Meksika’da katliam gibi kaza! Göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı: En az 53 ölü

Chiapas kaza ile ilgili yaptığı açıklamasında kurbanlar arasında erkek, kadın ve çocukların da bulunduğu bilgisine yer verdi. Yetkililer kurbanların hangi ülke vatandaşları olduğunu açıklamazken yerel basın göçmenlerin Honduras ve Guatemala'dan ABD'ye gitmeye çalışan göçmenler olduğunu yazdı. Guatamala'ya komşu olan Chiapas, belgesiz göçmenler için önemli bir geçiş noktası olarak biliniyor.

SON DAKİKA: Meksika’da katliam gibi kaza! Göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı: En az 53 ölü

Orta Amerika'daki yoksulluk ve şiddetten kaçan yüz binlerce göçmen her yıl Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

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