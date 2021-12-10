SON DAKİKA: Meksika'da katliam gibi kaza! Göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı: En az 54 ölü

Chiapas kaza ile ilgili yaptığı açıklamasında kurbanlar arasında erkek, kadın ve çocukların da bulunduğu bilgisine yer verdi. Yetkililer kurbanların hangi ülke vatandaşları olduğunu açıklamazken yerel basın göçmenlerin Honduras ve Guatemala'dan ABD'ye gitmeye çalışan göçmenler olduğunu yazdı. Guatamala'ya komşu olan Chiapas, belgesiz göçmenler için önemli bir geçiş noktası olarak biliniyor.