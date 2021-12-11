ABD'de felaket! Hortum Kentucky'i yıktı geçti: Ölü sayısı korkunç...
ABD' felaketi yaşıyor! Kentucky eyaletini fırtına vurdu. Fırtına sonrası Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, dün gece etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğinden endişe duyduklarını söyledi. İşte fırtına bölgesinden korkunç kareler...
11.12.2021 20:17
- Son Güncelleme: 11.12.2021 20:28
ABD'nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, dün gece etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğinden endişe duyduklarını söyledi.