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ABD'de felaket! Hortum Kentucky'i yıktı geçti: Ölü sayısı korkunç...

ABD' felaketi yaşıyor! Kentucky eyaletini fırtına vurdu. Fırtına sonrası Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, dün gece etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğinden endişe duyduklarını söyledi. İşte fırtına bölgesinden korkunç kareler...

11.12.2021 20:17 - Son Güncelleme: 11.12.2021 20:28
ABD’de felaket! Hortum Kentucky’i yıktı geçti: Ölü sayısı korkunç...

ABD hortum ve fırtına felaketiyle sarsıldı.

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ABD’de felaket! Hortum Kentucky’i yıktı geçti: Ölü sayısı korkunç...

ABD'nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, dün gece etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğinden endişe duyduklarını söyledi.

ABD’de felaket! Hortum Kentucky’i yıktı geçti: Ölü sayısı korkunç...

ABD'nin orta batı eyaletleri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'yi etkisi altına alan hortum kasırgasının bilançosu ağırlaşıyor.

ABD’de felaket! Hortum Kentucky’i yıktı geçti: Ölü sayısı korkunç...

EN YIKICI HORTUM

Cuma gecesi etkili olmaya başlayan hortuma ilişkin açıklama yapan Kentucy Valisi Beshear, "Eyaletimizin tarihinde görülmüş en yıkıcı hortum olduğuna inanıyorum." dedi.

ABD’de felaket! Hortum Kentucky’i yıktı geçti: Ölü sayısı korkunç...

EN AZ 70 ÖLÜ

Kentcuky'nin Maylfield kentinde hortumun vurduğu fabrikada 110 işçinin çalıştığını aktaran Beshear, "Eyalette ölü sayısının 50'yi aşıp 70'e çıktığını ve bunun 100'ü aşabileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

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