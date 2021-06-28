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SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un son hali şoke etti! Zayıflığı saatinin kayışından santim santim ölçüldü

Son dakika haberleri... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yaptığı her olayla dünyanın 1 numaralı gündemi oluyor. Son olarak Kim'in zayıflaşmış halinin görüntüsü şoke etti. Daha önce kilo vermesi bileğindeki saatin kayışındaki uzunluktan santim santim ölçülen Kim'in son hali ise zayıflığı gözler önüne serdi. Devlet televizyonu, Kim Jong-un zayıflaması nedeniyle bazı vatandaşların ağladığını belirtirken boydan çekilen kare değişimi gözler önüne serdi.

28.06.2021 14:02 - Son Güncelleme: 28.06.2021 14:18
SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un son hali şoke etti! Zayıflığı saatinin kayışından santim santim ölçüldü

Yaklaşık iki ay önce, Mayıs ayında ortadan kaybolup bir ay sonra ortaya çıkan Kuzey Kore lideri hakkında iddialar dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un son hali şoke etti! Zayıflığı saatinin kayışından santim santim ölçüldü

Bir ayın ardından iktirdaki Kuzey Kore İşçi Partisi'nin toplantısında konuşan Kim Jong-un'un bir hayli zayıfladığı dikkat çekmişti.

SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un son hali şoke etti! Zayıflığı saatinin kayışından santim santim ölçüldü

SAHTE GÖRÜNTÜLER ÇIKMIŞTI
Geçen yıl 140 kilo olduğu düşünülen Kuzey Kore liderinin yeni görünümü, sağlığıyla ilgili spekülasyonları artırdı. Daha önce Kim'in öldüğüne dair iddialar ortaya atılmış hatta sahte görüntüler bile yayınlanmıştı.

SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un son hali şoke etti! Zayıflığı saatinin kayışından santim santim ölçüldü

Neredeyse on yıl önce ülkenin lideri olduğundan bu yana fiziksel görüntüsüyle tüm dünyanın ilgisini çeken Kim'in fotoğraflarını analiz eden NK News, Kuzey Koreli liderin "önemli miktarda kilo verdiğinin" altını çizmişti.

SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un son hali şoke etti! Zayıflığı saatinin kayışından santim santim ölçüldü

Seul merkezli haber sitesi, 37 yaşında olduğuna inanılan Kim'in, 12 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen favori saatinin kayışını sıktığını gösteren büyütülmüş görüntüler yayınlamıştı.