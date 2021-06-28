SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un son hali şoke etti! Zayıflığı saatinin kayışından santim santim ölçüldü

SAHTE GÖRÜNTÜLER ÇIKMIŞTI

Geçen yıl 140 kilo olduğu düşünülen Kuzey Kore liderinin yeni görünümü, sağlığıyla ilgili spekülasyonları artırdı. Daha önce Kim'in öldüğüne dair iddialar ortaya atılmış hatta sahte görüntüler bile yayınlanmıştı.