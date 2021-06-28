SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un son hali şoke etti! Zayıflığı saatinin kayışından santim santim ölçüldü
Son dakika haberleri... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yaptığı her olayla dünyanın 1 numaralı gündemi oluyor. Son olarak Kim'in zayıflaşmış halinin görüntüsü şoke etti. Daha önce kilo vermesi bileğindeki saatin kayışındaki uzunluktan santim santim ölçülen Kim'in son hali ise zayıflığı gözler önüne serdi. Devlet televizyonu, Kim Jong-un zayıflaması nedeniyle bazı vatandaşların ağladığını belirtirken boydan çekilen kare değişimi gözler önüne serdi.
28.06.2021 14:02
- Son Güncelleme: 28.06.2021 14:18