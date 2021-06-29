Vav TV İzle

Rusya’dan dünyayı şoke eden hamle! İlk kez ateşledi kıyamet koptu!

Karadeniz'de başlayan İngiltere Rusya gerilimi Akdeniz'e de sıçradı. İngiliz savaş gemisinin güzergahını bombalayan Rusya şimdi de hipersonik füze ateşledi, dünya bu ana kilitlendi. Öte yandan HMS Queen Elizabeth'den havalanan bir F-35 jetinin Rus savaş gemisi Amiral Makarov'un etrafında uçtuğu görüldü. Saniyeler içinde belirip kaybolan F-35'in görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…

29.06.2021 11:15 - Son Güncelleme: 29.06.2021 11:15
Rusya’dan dünyayı şoke eden hamle! İlk kez ateşledi kıyamet koptu!

Karadeniz'de 32 ülkenin katılımıyla başlayan Sea Breeze 2021 - Deniz Meltemi 2021 tatbikatı Rusya'nın tüylerini diken diken etti, Moskova onlarca savaş uçağı ve gemiyi adım adım izlediğini duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rusya’dan dünyayı şoke eden hamle! İlk kez ateşledi kıyamet koptu!

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta İngiliz gemisi HMS Defender'e uyarı ateşi açılmasının ardından Pazartesi başlayan tatbikatta ABD'nin başını çektiği NATO gemilerinin takip edildiğini açıkladı.

Rusya’dan dünyayı şoke eden hamle! İlk kez ateşledi kıyamet koptu!

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 32 ülkeden 5 bin askerin yer aldığı Sea Breeze 2021, Moskova tarafından provokasyon olarak niteleniyor. Rusya, tatbikatın asıl amacının Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat sokmak olduğunu savunuyor.

Rusya’dan dünyayı şoke eden hamle! İlk kez ateşledi kıyamet koptu!

Karadeniz'de suların ısındığı dakikalarda Akdeniz'de ise daha büyük bir kapışma gerçekleşti. Rus lider Vladimir Putin, Akdeniz kıyısındaki Hmeymim ve Tartus üslerine günler içinde büyük bir yığınak yaptı.

Rusya’dan dünyayı şoke eden hamle! İlk kez ateşledi kıyamet koptu!

İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in başını çektiği NATO güçlerinin Kıbrıs açıklarına ulaşmasıyla, Moskova da savaş gemilerini İstanbul Boğazı'ndan geçirip Akdeniz'e yolladı.