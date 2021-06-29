Rusya’dan dünyayı şoke eden hamle! İlk kez ateşledi kıyamet koptu!
Karadeniz'de başlayan İngiltere Rusya gerilimi Akdeniz'e de sıçradı. İngiliz savaş gemisinin güzergahını bombalayan Rusya şimdi de hipersonik füze ateşledi, dünya bu ana kilitlendi. Öte yandan HMS Queen Elizabeth'den havalanan bir F-35 jetinin Rus savaş gemisi Amiral Makarov'un etrafında uçtuğu görüldü. Saniyeler içinde belirip kaybolan F-35'in görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…
29.06.2021 11:15
- Son Güncelleme: 29.06.2021 11:15