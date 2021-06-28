Türkiye'nin hava gücü dünyaya korku salıyor! Global Power tarafından '2021 Askeri Güç Sıralaması' yayınlandı
Global Power tarafından her yıl hazırlanan '2021 Askeri Güç Sıralaması' yayınlandı. Dünyanın ilgiyle takip ettiği listede Türkiye deniz kuvvetlerinde fırkateyn sayısıyla üçüncü sıraya yerleşirken, denizaltılar, korvetler ve kara kuvvetleri kapsamında zırhlı araçlar, tanklar, ağır silahlarda da ilk 10 içinde yer aldığı görülüyor. Hava gücü verilerine göre ise saldırı helikopteri sıralamasında Türkiye adeta düşmanlara korku salıyor. Peki hangi ülkenin hava, kara ve deniz gücü diğer ülkelere fark atıyor? Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında kaçıncı sırada yer aldı? İşte hava, kara ve deniz güçleri verileri ile dünyanın en güçlü orduları.
Son dakika haberi... Dünya çapında askeri hareketlilik her geçen gün daha da hızlanıyor. Birçok ülke askeri harcama bütçesini arttırıyor. Global Power'ın her yıl yayınladığı ülkelerin askeri güç raporu 2021 için de belli oldu. Raporda ülkelerin kara, deniz ve hava güçleri kalem kalem yazılırken, savunma bütçelerinden, ülke nüfusuna, var olan askeri personelden tüm askeri varlıklarına kadar ortaya konuyor.
SALDIRI HELİKOPTERLERİNDE ÜST SIRADA
Toplam nüfusun 82 milyon 17 bin 514 olarak alındığı raporda Türkiye'nin 1 milyon 406 bin 994 kişinin her yıl askerlik yaşına ulaştığı belirtildi. Yıllık askerlik yaşında 139 ülke içinde 15. sırada olan Türkiye'de mevcut insan gücü 41 milyon 874 bin 832 kişi olarak açıklandı.