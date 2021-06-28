Türkiye'nin hava gücü dünyaya korku salıyor! Global Power tarafından '2021 Askeri Güç Sıralaması' yayınlandı

Global Power tarafından her yıl hazırlanan '2021 Askeri Güç Sıralaması' yayınlandı. Dünyanın ilgiyle takip ettiği listede Türkiye deniz kuvvetlerinde fırkateyn sayısıyla üçüncü sıraya yerleşirken, denizaltılar, korvetler ve kara kuvvetleri kapsamında zırhlı araçlar, tanklar, ağır silahlarda da ilk 10 içinde yer aldığı görülüyor. Hava gücü verilerine göre ise saldırı helikopteri sıralamasında Türkiye adeta düşmanlara korku salıyor. Peki hangi ülkenin hava, kara ve deniz gücü diğer ülkelere fark atıyor? Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında kaçıncı sırada yer aldı? İşte hava, kara ve deniz güçleri verileri ile dünyanın en güçlü orduları.

28.06.2021 09:25 - Son Güncelleme: 28.06.2021 09:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





