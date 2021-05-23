Eurovision 2021'de rezalet! Canlı yayında uyuşturucu skandalı! Kameralara böyle yansıdı
Eurovision 2021 Şarkı Yarışmasında, bir skandala imza atıldı. Hollanda'nın Rotterdam kentinden canlı yayınlanan Eurovision 2021 final yarışmasında 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin kutlamalar sırasında uyuşturucu kullandığı iddia edildi. İşte detaylar…
Hollanda'da, 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi. 26 ülkenin katıldığı yarışmada, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu.
SORUŞTURMA BAŞLATILACAK
Hollanda basını, yarışmayı kazanan grubun baş solistinin uyuşturucu madde kullandığını iddia etti. Grubun baş solisti iddiaları yalanladı. Eurovision 2021 Şarkı Yarışması jürisi ise, olası iddiaların araştırılması için gerekli soruşturmanın hafta içi başlatılabileceğini belirtti.
Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Eurovision 2021 bu yıl virüs tedbirleri altında gerçekleşti. Seyircilerin salona girebilmesi için, son 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu göstermelerinin zorunlu kılındığı gecede, finalde yarışacak olan 20 ülke belirlenmiş oldu. Ev sahibi ülke ile birlikte 'Büyük Beşli' tabir edilen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale katıldı. 2019'da birinciliği elde eden Hollanda, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleme hakkını kazandı.