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Eurovision 2021'de rezalet! Canlı yayında uyuşturucu skandalı! Kameralara böyle yansıdı

Eurovision 2021 Şarkı Yarışmasında, bir skandala imza atıldı. Hollanda'nın Rotterdam kentinden canlı yayınlanan Eurovision 2021 final yarışmasında 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin kutlamalar sırasında uyuşturucu kullandığı iddia edildi. İşte detaylar…

23.05.2021 14:02 - Son Güncelleme: 23.05.2021 14:02
Eurovision 2021'de rezalet! Canlı yayında uyuşturucu skandalı! Kameralara böyle yansıdı

Hollanda'da, 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi. 26 ülkenin katıldığı yarışmada, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu.

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Eurovision 2021'de rezalet! Canlı yayında uyuşturucu skandalı! Kameralara böyle yansıdı

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK
Hollanda basını, yarışmayı kazanan grubun baş solistinin uyuşturucu madde kullandığını iddia etti. Grubun baş solisti iddiaları yalanladı. Eurovision 2021 Şarkı Yarışması jürisi ise, olası iddiaların araştırılması için gerekli soruşturmanın hafta içi başlatılabileceğini belirtti.

Eurovision 2021'de rezalet! Canlı yayında uyuşturucu skandalı! Kameralara böyle yansıdı

Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Eurovision 2021 bu yıl virüs tedbirleri altında gerçekleşti. Seyircilerin salona girebilmesi için, son 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu göstermelerinin zorunlu kılındığı gecede, finalde yarışacak olan 20 ülke belirlenmiş oldu. Ev sahibi ülke ile birlikte 'Büyük Beşli' tabir edilen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale katıldı. 2019'da birinciliği elde eden Hollanda, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleme hakkını kazandı.

Eurovision 2021'de rezalet! Canlı yayında uyuşturucu skandalı! Kameralara böyle yansıdı

Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti.

Eurovision 2021'de rezalet! Canlı yayında uyuşturucu skandalı! Kameralara böyle yansıdı

EUROVİSİON 2021 KİM KAZANDI, HANGİ ÜLKE BİRİNCİ OLDU?
Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazandı.