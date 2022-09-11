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Haberler Dünya Avrupa'da enerji krizinin vahameti her geçen gün artıyor! Komşusunu ispiyonlayana para ödülü

Avrupa'da enerji krizinin vahameti her geçen gün artıyor! Komşusunu ispiyonlayana para ödülü

Rusya-Ukrayna savaşının yankıları Avrupa'yı derinden etkiledi. Enerji krizinin vahameti büyüme devam ederken, İsviçre'den dikkat çeken bir bilboard görseli dikkat çekti. Hazırlanan görselde, "Komşunuz evini 19 dereceden fazla ısıtıyorsa lütfen bizi bilgilendirin. 200 frank ödül" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

11.09.2022 23:10 - Son Güncelleme: 11.09.2022 23:14
Avrupa’da enerji krizinin vahameti her geçen gün artıyor! Komşusunu ispiyonlayana para ödülü

Rusya'nın Ukrayna savaşı sonrası, batının yaptırımlarına cevap olarak doğal gaz aktarımını kısıtlaması Avrupa'da enerji krizi başlattı.

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Avrupa’da enerji krizinin vahameti her geçen gün artıyor! Komşusunu ispiyonlayana para ödülü

Ülkeler, gaz sıkıntısı yaşamamak için çeşitli kemer sıkma politikaları devreye aldı.

Avrupa’da enerji krizinin vahameti her geçen gün artıyor! Komşusunu ispiyonlayana para ödülü

İsviçre'de de enerji krizi ile ilgili hazırlanan billboard dikkat çekti. Bilbord'da, "Komşunuz evini 19 dereceden fazla ısıtıyorsa lütfen bizi bilgilendirin. 200 frank ödül" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Avrupa’da enerji krizinin vahameti her geçen gün artıyor! Komşusunu ispiyonlayana para ödülü

İsviçre'de, kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerini uygulamayanların hapis cezasına çarptırılacağı bildirilmişti.

Avrupa’da enerji krizinin vahameti her geçen gün artıyor! Komşusunu ispiyonlayana para ödülü

İsviçre'nin eski Konfederasyon Başkanı ve mevcut Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, tasarruf tedbirlerinin polis tarafından denetlenmesi ihtimali hakkında, "Tedbirlerin kontrolü için polis her eve girmeyecek fakat seçilen bazı noktalar teftiş edilecek." ifadelerini kullanmıştı.

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