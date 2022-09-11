Avrupa’da enerji krizinin vahameti her geçen gün artıyor! Komşusunu ispiyonlayana para ödülü

İsviçre'nin eski Konfederasyon Başkanı ve mevcut Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, tasarruf tedbirlerinin polis tarafından denetlenmesi ihtimali hakkında, "Tedbirlerin kontrolü için polis her eve girmeyecek fakat seçilen bazı noktalar teftiş edilecek." ifadelerini kullanmıştı.