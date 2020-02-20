Koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü! Aşısı bulunabilir

SARS'TAN 10 İLA 20 KAT DAHA BULAŞICI

"Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2" (ACE2) adlı protein enziminin, koronavirüse hücre kapısını açan "kilit" işlevi gördüğü belirlendi. Araştırmacılar, aynı enzimin, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromuna (SARS) yol açan koronavirüs için de alımlayıcı rol üstlendiği ancak Kovid-19'un hücreye SARS'tan 10 ila 20 kat daha sıkı bağlandığına dikkati çekti.