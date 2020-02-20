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Koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü! Aşısı bulunabilir

Bilim insanları, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan hücrelerine tutunmasını ve yayılmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimin yapısını çözmeyi başardı. Bulguların, Kovid-19'e karşı aşı geliştirme çabalarına hız kazandırması bekleniyor.

20.02.2020 17:01 - Son Güncelleme: 20.02.2020 17:01
Koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü! Aşısı bulunabilir

Bilim insanları, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan hücrelerine tutunmasını ve yayılmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimin yapısını çözmeyi başardı.

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Koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü! Aşısı bulunabilir

"Livescience" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Teksas Üniversitesinden araştırmacılar, Kovid-19'un genom haritası kullanılarak üretilen numuneler üzerine yaptıkları çalışmada koronavirüsün insan hücresine nüfuz etmesini sağlayan "anahtar" enzimi tespit etti.

Koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü! Aşısı bulunabilir

Koronavirüs numunesini laboratuvar ortamında insan hücreleriyle birleştiren araştırmacılar, krojenik elektron mikroskopisi adı verilen yöntemle hücreleri eksi 150 derecede soğutarak etkileşim halindeki enzimlerin kristalize olmasını sağladı.

Koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü! Aşısı bulunabilir

Bu yolla koronavirüsün bulaşıcılığını sağlayan çivi proteinin haritasını çıkaran araştırmacılar, aynı zamanda insan hücresinde hangi enzimin koronavirüsün tutunmasını sağladığını da keşfetti.

Koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü! Aşısı bulunabilir

SARS'TAN 10 İLA 20 KAT DAHA BULAŞICI
"Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2" (ACE2) adlı protein enziminin, koronavirüse hücre kapısını açan "kilit" işlevi gördüğü belirlendi. Araştırmacılar, aynı enzimin, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromuna (SARS) yol açan koronavirüs için de alımlayıcı rol üstlendiği ancak Kovid-19'un hücreye SARS'tan 10 ila 20 kat daha sıkı bağlandığına dikkati çekti.

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