İdlib'de neler oluyor? Esed rejimi ve Rusya İdlib'de ne yapmaya çalışıyor?

Türk askeri, Hatay'ın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan İdlib'de, 4 milyon sivilin yerlerinden edilmesini önlemek ve nispeten güvenli ortamda barınmasını sağlamak için faaliyet gösteriyor. Rusya ve İran tarafından desteklenen Beşşar Esed rejimi güçleri İdlib'de sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, Türkiye, askeri ve diplomatik yollarla şiddetin ve göç dalgasının durması için çalışıyor.

04.02.2020 15:57 - Son Güncelleme: 04.02.2020 15:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





