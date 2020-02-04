İdlib'de neler oluyor? Esed rejimi ve Rusya İdlib'de ne yapmaya çalışıyor?
Türk askeri, Hatay'ın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan İdlib'de, 4 milyon sivilin yerlerinden edilmesini önlemek ve nispeten güvenli ortamda barınmasını sağlamak için faaliyet gösteriyor. Rusya ve İran tarafından desteklenen Beşşar Esed rejimi güçleri İdlib'de sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, Türkiye, askeri ve diplomatik yollarla şiddetin ve göç dalgasının durması için çalışıyor.
04.02.2020 15:57
- Son Güncelleme: 04.02.2020 15:57
Son olarak Esed rejimi güçlerinin İdlib'de konuşlu Türk unsurlarına saldırarak 7'si asker 1'i sivil 8 kişiyi şehit etmesiyle Türkiye'nin bölgedeki varlığı yeniden gündeme geldi.
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AA muhabiri, İdlib'deki gelişmelere ışık tutabilecek gelişmeleri 10 maddede derledi.
1. İdlib neresi?
Yaklaşık 4 milyon nüfuslu İdlib, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alıyor. Suriye'nin kuzeybatısında bulunuyor.
2. Türk askeri İdlib'de ne yapıyor?
Esed, Rusya ve İran'ın saldırıları nedeniyle İdlib halkı hızla Türkiye sınırına kaçıyor. Türk askeri, milyonluk göç dalgasına engel olmak için güven ortamı oluşturmaya çalışıyor. Gözlem noktalarında faaliyet göstererek, ateşkesin uygulanması için uğraşıyor.
3. Türk askeri varlığının uluslararası dayanağı var mı?
Türkiye İdlib'deki birliklerini, Esed rejiminin garantörü Rusya ve İran'la yaptığı Astana anlaşmaları çerçevesinde konuşlandırdı.
4. Rusya ve İran uluslararası anlaşmaları nasıl uyguluyor?
Türkiye'nin de katıldığı anlaşmalara imza atan 2 ülke, Esed rejiminin saldırılarını önlemesi gerekirken, ona aktif destek veriyor.