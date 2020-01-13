Kraliyet ailesi 'Megxit' krizi için toplanıyor! Prens Harry ve Meghan Markle için çözüm aranacak
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Dünya basınında 'Megxit' olarak adlandırılan bu karar sonrası kriz toplantısı yapılacak. Kraliçe 2. Elizabeth, torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşinin Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilmek istemelerini görüşmek üzere bugün ailenin üst düzey üyeleriyle bir araya geliyor. Peki bu toplantıya kimler katılacak?
İngiliz kraliyet ailesi Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın unvanlarını ve görevlerini bırakacaklarını duyurmasıyla başlayan krizi çözmek için Kraliçe 2. Elizabeth'in riyasetinde toplanacak.
Ülkenin kuzey doğusundaki Norfolk'un Sandringham köyünde yapılacak toplantıda, Harry - Meghan çiftinin "gelecekteki rollerinin" belirleneceğini belirtiliyor.
TELEFONLA BAĞLANACAK
Kraliçe 2. Elizabeth'in başkanlık edeceği toplantıya Veliaht Prens Charles, tahtın sonraki varisi Prens William başta olmak üzere ailenin önemli üyeleri katılacak. Prens Harry toplantıya bizzat katılırken, Meghan Markle'ın oğluyla bulunduğu Kanada'dan telefonla bağlanması bekleniyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre çiftin aldığı kararı kendisinden izin almadan kamuoyuyla paylaşmasına kızgın olan Kraliçe, baş gösteren krizin monarşiye zarar vermesini önlemek için birkaç gün içinde çözüm üretmek istiyor.
HER ŞEYİ ANLATMASINDAN KORKULUYOR
Kraliçe'nin bir endişesinin de çifte aldıkları kararı uygulama izni verilmemesi durumunda, Prens Harry'nin veya eşinin basına vereceği bir röportajla kraliyet ailesine darbe vurması olarak gösteriliyor. Çiftin böyle bir röportajda aileyi ırkçılıkla suçlayabileceği iddia ediliyor.
Kraliyet alesinin toplantısı bugün İngiliz gazetelerinin çoğunun da manşetine taşındı.
The Sun toplantı için "Kraliyet pembe dizisi" başlığını atarken, Daily Mirror'ın başlığı "Saray, Meghan'ın röportajla her şeyi anlatmasında korkuyor." oldu.
Daily Express gazetesi Kraliçe'nin toplantıda Harry'e "özgürlüğün gerçek maliyetini gösterceğini" savunurken, Daily Mail "O kadar hızlı değil Harry!" manşetiyle çıktı.
Öte yandan bu yıl 94 yaşına basacak olan 2. Elizabeth dün, Sandringham köyünde pazar ayinine giderken ilk kez işitme cihazıyla fotoğraflandı.