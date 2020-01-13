Kraliyet ailesi 'Megxit' krizi için toplanıyor! Prens Harry ve Meghan Markle için çözüm aranacak

HER ŞEYİ ANLATMASINDAN KORKULUYOR

Kraliçe'nin bir endişesinin de çifte aldıkları kararı uygulama izni verilmemesi durumunda, Prens Harry'nin veya eşinin basına vereceği bir röportajla kraliyet ailesine darbe vurması olarak gösteriliyor. Çiftin böyle bir röportajda aileyi ırkçılıkla suçlayabileceği iddia ediliyor.

Kraliyet alesinin toplantısı bugün İngiliz gazetelerinin çoğunun da manşetine taşındı.

The Sun toplantı için "Kraliyet pembe dizisi" başlığını atarken, Daily Mirror'ın başlığı "Saray, Meghan'ın röportajla her şeyi anlatmasında korkuyor." oldu.