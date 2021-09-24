SON DAKİKA: Kanarya Adaları cehennemi yaşıyor! Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti 350 ev yandı biri hariç

TAHLİYE EDİLENLERİN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Kanarya Adaları grubundaki en küçük adalardan biri olan ve volkanik bir coğrafyaya sahip La Palma'da, Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamalardan dolayı bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 6 bini geçti.