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Haberler Dünya SON DAKİKA: Kanarya Adaları cehennemi yaşıyor! Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti 350 ev yandı biri hariç

SON DAKİKA: Kanarya Adaları cehennemi yaşıyor! Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti 350 ev yandı biri hariç

Son dakika haberleri... Kanarya Adaları'nda La Palma'da bulunan Cumbre Vieja 19 Eylül'de faaliyete geçti ve lav püskürtüyor. La Palma ise adeta cehennemi yaşıyor. Bölgede 6 bin kişi tahliye edilirken 350'yi aşkın ev ise kül oldu. Ancak bir ev var ki kelimenin tam manasıyla "mucize evi". Çekilen fotoğraflarda evin etrafındaki her şeyin yanmasına rağmen söz konusu eve hiçbir şey olmadığı görülüyor.

24.09.2021 11:21 - Son Güncelleme: 24.09.2021 11:32
SON DAKİKA: Kanarya Adaları cehennemi yaşıyor! Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti 350 ev yandı biri hariç

İspanya'nın güneybatısında Kanarya Adaları bölgesindeki La Palma Adası'nda 50 yıl sonra aktif hale gelen Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamalar devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Kanarya Adaları cehennemi yaşıyor! Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti 350 ev yandı biri hariç

TAHLİYE EDİLENLERİN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ
Kanarya Adaları grubundaki en küçük adalardan biri olan ve volkanik bir coğrafyaya sahip La Palma'da, Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamalardan dolayı bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 6 bini geçti.

SON DAKİKA: Kanarya Adaları cehennemi yaşıyor! Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti 350 ev yandı biri hariç

HASAR 400 MİLYON EUROYU BULDU
Denize doğru ilerleyen lavlar şimdiye kadar 350'yi aşkın evi yakıp geçerken, bölgede sadece 4 günde oluşan maddi hasarın 400 milyon euroyu bulduğu açıklandı.

SON DAKİKA: Kanarya Adaları cehennemi yaşıyor! Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti 350 ev yandı biri hariç

MUCİZE EV
Ancak, bir ev etrafındaki her şey yanıp kül olmasına rağmen lav akışından kurtuldu. Sosyal medya kullanıcıları konutu "mucize ev" olarak adlandırdı.

SON DAKİKA: Kanarya Adaları cehennemi yaşıyor! Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti 350 ev yandı biri hariç

BBC, sosyal medya kullanıcılarının burayı "mucize ev" olarak adlandırdığını bildirdi. Evi inşa eden Ada Monnikendam, adada olmayan Danimarkalı emekli bir çift olan sahiplerinin "ev hala ayakta olduğu için rahatladıklarını" söyledi.

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