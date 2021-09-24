SON DAKİKA: Kanarya Adaları cehennemi yaşıyor! Cumbre Vieja yanardağı faaliyete geçti 350 ev yandı biri hariç
Son dakika haberleri... Kanarya Adaları'nda La Palma'da bulunan Cumbre Vieja 19 Eylül'de faaliyete geçti ve lav püskürtüyor. La Palma ise adeta cehennemi yaşıyor. Bölgede 6 bin kişi tahliye edilirken 350'yi aşkın ev ise kül oldu. Ancak bir ev var ki kelimenin tam manasıyla "mucize evi". Çekilen fotoğraflarda evin etrafındaki her şeyin yanmasına rağmen söz konusu eve hiçbir şey olmadığı görülüyor.
24.09.2021 11:21
- Son Güncelleme: 24.09.2021 11:32
İspanya'nın güneybatısında Kanarya Adaları bölgesindeki La Palma Adası'nda 50 yıl sonra aktif hale gelen Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamalar devam ediyor.
TAHLİYE EDİLENLERİN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ
Kanarya Adaları grubundaki en küçük adalardan biri olan ve volkanik bir coğrafyaya sahip La Palma'da, Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamalardan dolayı bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 6 bini geçti.