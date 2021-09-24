Taliban dünyanın en büyük hazinesinin peşine düştü: Eğer ülkeden kaçırılmışsa, Afganistan'a ihanettir
Afganistan'da yönetimi ABD'den geri alan Taliban, ülkede yer alan ve dünyanın en büyük altın koleksiyonlarından biri olarak kabul edilen Baktriya Hazinesi'nin peşine düştü. Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, içerisinde 20 binden fazla altının bulunduğu belirtilen hazinenin ülke dışına çıkarılmaması için ciddi önlemler alınacağı açıklandı. Taliban Kültür Komisyonu başkan yardımcısı Ahmadullah Wasiq, "Eğer ülkeden kaçırılmışsa, Afganistan'a ihanettir. Afganistan hükümeti, bu ve diğer antik eşyaların ülke dışına çıkarılmasına karşı ciddi adımlar atacaktır" dedi. Haberin detayları...
15 Ağustos'ta ABD'nin 20 yılın ardından çekilmesiyle Afganistan'da yönetimi eline alan Taliban, ülkenin en ünlü hazinesinin peşine düştüğünü açıkladı.
Dünyanın en büyük altın koleksiyonlarından biri olarak kabul edilen ve 'Baktriya Hazinesi' olarak adlandırılan hazinenin içerisinde yaklaşık 20 bin altının bulunduğu belirtiliyor.
Taliban Kültür Komisyonu başkan yardımcısı Ahmadullah Wasiq, yaklaşık 20 bin paha biçilmez parçanın 'izleme ve bulma' çabalarının başladığını söyledi.
Wasiq verdiği demeçte, "Konu araştırılıyor ve gerçeğin ne olduğunu öğrenmek için bilgi toplayacağız" derken, "'Bu ve diğer eski eşyalar ülke dışına çıkarılırsa Afganistan hükümeti ciddi önlemler alacaktır" diye konuştu.
1978'de Tillya Tepe adı verilen arkeolojik sit alanında 2 bin yıllık mezarlarda bulunan, çoğu altından yapılmış 20 binden fazla eserden oluşan bir koleksiyon olan Baktriya Hazinesi'nin önceden cumhurbaşkanlığı sarayında sergilendiği ancak halihazırda yerinin bilinmediği aktarıldı.
Baktriya Hazinesi, Afganistan'ın kuzeyindeki Sherberghan bölgesinde yer alan Tillya Tepe adı verilen arkeolojik sit alanında 1978 yılında mezarlarda yapılan çalışma sonrası bulunmuştu.
Antik İpek Yolu'nun tarihini ve kültürünü temsil eden hazinede, altın yüzükler, madeni paralar küpeler, bilezikler, kolyeler ve silahların bulunduğu belirtiliyor.
Bununla birlikte hazinede, 21 bin 145 parçadan oluşan, turkuaz, carnelian ve lapis lazuli gibi yarı değerli taşlarla kaplı altın aşk tanrıları, yunuslar, tanrılar ve ejderhalar da yer alıyor.
Hazine, Sovyet ve Afgan arkeologlar tarafından, MÖ 300 civarında Büyük İskender'in yönetimi sırasında kurulan antik Greko-Baktarya Krallığı'ndaki önemli bir ticaret yolu üzerinde beş kadın ve bir erkeğe ait altı mezarda keşfedilmişti.