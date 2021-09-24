Taliban dünyanın en büyük hazinesinin peşine düştü: Eğer ülkeden kaçırılmışsa, Afganistan’a ihanettir

Bununla birlikte hazinede, 21 bin 145 parçadan oluşan, turkuaz, carnelian ve lapis lazuli gibi yarı değerli taşlarla kaplı altın aşk tanrıları, yunuslar, tanrılar ve ejderhalar da yer alıyor.

Hazine, Sovyet ve Afgan arkeologlar tarafından, MÖ 300 civarında Büyük İskender'in yönetimi sırasında kurulan antik Greko-Baktarya Krallığı'ndaki önemli bir ticaret yolu üzerinde beş kadın ve bir erkeğe ait altı mezarda keşfedilmişti.