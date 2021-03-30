SON DAKİKA: Kanada'dan flaş karar: AstraZeneca aşısının 55 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu
Son dakika haberi... Kanada, Oxford üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, 55 yaş altı kişilerde kullanımını askıya aldı. Kararın, söz konusu aşının genç kadınlar başta olmak üzere, aşılanmış bazı kişilerde çok nadir görülen kan pıhtılaşması vakalarına ilişkin Avrupa'dan gelen raporlar üzerine alındığı belirtildi.
30.03.2021 10:35
- Son Güncelleme: 30.03.2021 10:36
Kanada Ulusal Aşı Danışma Komitesi (NACI) Başkan Yardımcısı Dr. Shelley Deeks yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının 55 yaş altındaki kişilere uygulanmasının durdurulduğunu belirterek, kararın düşük trombositli kişilerde aşıya bağlı trombositopeni (VIPIT) vakalarıyla ilgili "önemli belirsizlik" nedeniyle alındığını söyledi.