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SON DAKİKA: Kanada'dan flaş karar: AstraZeneca aşısının 55 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu

Son dakika haberi... Kanada, Oxford üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, 55 yaş altı kişilerde kullanımını askıya aldı. Kararın, söz konusu aşının genç kadınlar başta olmak üzere, aşılanmış bazı kişilerde çok nadir görülen kan pıhtılaşması vakalarına ilişkin Avrupa'dan gelen raporlar üzerine alındığı belirtildi.

30.03.2021 10:35 - Son Güncelleme: 30.03.2021 10:36
SON DAKİKA: Kanada'dan flaş karar: AstraZeneca aşısının 55 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu

Kanada, Oxford üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, 55 yaş altı kişilerde kullanımını askıya aldı.

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SON DAKİKA: Kanada'dan flaş karar: AstraZeneca aşısının 55 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu

Kanada Ulusal Aşı Danışma Komitesi (NACI) Başkan Yardımcısı Dr. Shelley Deeks yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının 55 yaş altındaki kişilere uygulanmasının durdurulduğunu belirterek, kararın düşük trombositli kişilerde aşıya bağlı trombositopeni (VIPIT) vakalarıyla ilgili "önemli belirsizlik" nedeniyle alındığını söyledi.

SON DAKİKA: Kanada'dan flaş karar: AstraZeneca aşısının 55 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu

Kararın "ihtiyati tedbir" olarak alındığına dikkati çeken Deeks, söz konusu aşının genç kadınlar başta olmak üzere, aşılanmış bazı kişilerde çok nadir görülen kan pıhtılaşması vakalarına ilişkin Avrupa'dan gelen raporlar üzerine alındığını kaydetti.

SON DAKİKA: Kanada'dan flaş karar: AstraZeneca aşısının 55 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu

Öte yandan ülke genelinde şu ana kadar 300 bin doz AstraZeneca aşısının kullanıldığı ve herhangi bir VIPIT vakasına rastlanmadığı aktarıldı.

SON DAKİKA: Kanada'dan flaş karar: AstraZeneca aşısının 55 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu

Avrupa dışında yapılan araştırmalara göre VIPIT, en fazla 125 bin kişide 1 oranında görülüyor. Bu oran bazı bölgelerde 1 milyonda 1 oluyor.