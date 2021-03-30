ABD'li temsilciden Yunanistan'a zehir zemberek sözler: Dilenci Atina!

Doğu Akdeniz'de gerilimi sürekli olarak artıran Yunanistan'a ABD'den destek açık açık gelirken ABD'nin eski Atina Askeri Ataşesi Robert Palm zehir zemberek bir açıklama yaptı. Yunanistan'ın donanmasını modernize etmek amacıyla başlattığı 5 milyar avroluk firkateyn alma programı alay konusu oldu. Bir Yunanlı Twitter'da ABD'nin eski firkateyn vermesini eleştirince Atina Askeri Ataşesi Robert Palm "Dilenciler seçici olamaz" karşılığını verdi.

30.03.2021 09:25 - Son Güncelleme: 30.03.2021 09:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





