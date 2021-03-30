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ABD'li temsilciden Yunanistan'a zehir zemberek sözler: Dilenci Atina!

Doğu Akdeniz'de gerilimi sürekli olarak artıran Yunanistan'a ABD'den destek açık açık gelirken ABD'nin eski Atina Askeri Ataşesi Robert Palm zehir zemberek bir açıklama yaptı. Yunanistan'ın donanmasını modernize etmek amacıyla başlattığı 5 milyar avroluk firkateyn alma programı alay konusu oldu. Bir Yunanlı Twitter'da ABD'nin eski firkateyn vermesini eleştirince Atina Askeri Ataşesi Robert Palm "Dilenciler seçici olamaz" karşılığını verdi.

30.03.2021 09:25 - Son Güncelleme: 30.03.2021 09:25
ABD'li temsilciden Yunanistan'a zehir zemberek sözler: Dilenci Atina!

Yunanistan'ın donanmasını modernize etmek amacıyla başlattığı 5 milyar euroluk fırkateyn satın alma programı alay konusu oldu.

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ABD'li temsilciden Yunanistan'a zehir zemberek sözler: Dilenci Atina!

Yunanistan'ı dilenci olarak niteleyen ABD'nin eski Atina Askeri Ataşesi Robert Palm, büyük bir skandala imza attı. Yunanistan Donanması'na hangi fırkateynlerin satın alınacağının görüşüldüğü dönemde, ABD'li diplomat Palm'ın, Twitter hesabından yazdığı bir mesaj Twitter'daki Yunan kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu.

ABD'li temsilciden Yunanistan'a zehir zemberek sözler: Dilenci Atina!

Hafta sonu yaşanan gelişmede Twitter'da bir Yunan kullanıcı, farklı iki fırkateynin fotoğraflarını koyarak 'Benim istediğim' ve 'Bana verilenler' mesajını paylaştı.

ABD'li temsilciden Yunanistan'a zehir zemberek sözler: Dilenci Atina!

Paylaşılan fotoğrafların birinde ABD'nin en modern savaş gemilerinden Arleigh Burke sınıfı destroyere yer verilirken, ikinci fotoğrafta sahil güvenlik amacıyla kullanılan, eski teknolojiye sahip MMSC firkateyni yer aldığı görüldü.

ABD'li temsilciden Yunanistan'a zehir zemberek sözler: Dilenci Atina!

Bu mesaja yanıt veren Palm, "Dilenciler seçici olamaz" ifadesini kullandı. Palm'ın tepkiler üzerine tweetini sildiği ve özür dilediği görüldü. Birçok Yunan kullanıcı ise Palm'ın özrünün sahte olduğunu ve Yunan hükümetinin Fransız fırkateynlerini seçmesi gerektiğini yazdı.