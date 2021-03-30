ABD'li temsilciden Yunanistan'a zehir zemberek sözler: Dilenci Atina!
Doğu Akdeniz'de gerilimi sürekli olarak artıran Yunanistan'a ABD'den destek açık açık gelirken ABD'nin eski Atina Askeri Ataşesi Robert Palm zehir zemberek bir açıklama yaptı. Yunanistan'ın donanmasını modernize etmek amacıyla başlattığı 5 milyar avroluk firkateyn alma programı alay konusu oldu. Bir Yunanlı Twitter'da ABD'nin eski firkateyn vermesini eleştirince Atina Askeri Ataşesi Robert Palm "Dilenciler seçici olamaz" karşılığını verdi.
Yunanistan'ı dilenci olarak niteleyen ABD'nin eski Atina Askeri Ataşesi Robert Palm, büyük bir skandala imza attı. Yunanistan Donanması'na hangi fırkateynlerin satın alınacağının görüşüldüğü dönemde, ABD'li diplomat Palm'ın, Twitter hesabından yazdığı bir mesaj Twitter'daki Yunan kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu.