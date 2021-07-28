Vav TV İzle

SON DAKİKA: Japon basını yazdı: Türk SİHA'ları, ABD'ye zor seçimler yaratıyor

Son dakika haberleri... Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı zaferde büyük rol oynayan ve dünyada savaşların kaderini değiştiren Türk SİHA'ları dünyanın da gündeminde. Japonya'da yayın yapan Nikkei Asia Türk SİHA'larını analiz etti. Haberde SİHA'lar için "Nüfuzlu ve iddialı Türkiye, ABD için zor seçimler yaratıyor." ifadeleri yer aldı. İşte Japon medyasında Türk SİHA'ları analizi...

28.07.2021 13:08 - Son Güncelleme: 28.07.2021 13:19
SON DAKİKA: Japon basını yazdı: Türk SİHA'ları, ABD'ye zor seçimler yaratıyor

Üretimi Türkiye'de yapılan Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), dünya gündemindeki sıcaklığını koruyor. Çeşitli medya kuruluşları tarafından dünyaya duyurulan SİHA'lar, son olarak Japon basınının dikkatini çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Japon basını yazdı: Türk SİHA'ları, ABD'ye zor seçimler yaratıyor

"NÜFUZLU VE İDDİALI TÜRKİYE..."
Nikkei Asia'nın haberinde, "Nüfuzlu ve iddialı Türkiye, ABD için zor seçimler yaratıyor." denildi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü mezunu mühendis Selçuk Bayraktar'ın, Türkiye'nin İHA ve SİHA programının arkasındaki "lider akıl" olduğu vurgulandı.

SON DAKİKA: Japon basını yazdı: Türk SİHA'ları, ABD'ye zor seçimler yaratıyor

"TÜRK SİHA'LARI SONUÇ DEĞİŞTİRİCİ"
Haberde, "Türk SİHA'ları, ister doğrudan Ankara tarafından kullanılsın ister müttefiklere sağlansın, son bölgesel çatışmalarda sonucu değiştirdi ve dünya çapındaki askeri uzmanların ilgisini çekiyor." denildi.

SON DAKİKA: Japon basını yazdı: Türk SİHA'ları, ABD'ye zor seçimler yaratıyor

Uzmanlardan bazılarının, insansız savaş metodunu "askeri ilişkilerde devrim" şeklinde nitelendirdiği kaydedildi.

SON DAKİKA: Japon basını yazdı: Türk SİHA'ları, ABD'ye zor seçimler yaratıyor

"ABD'DE ENDİŞELERE YOL AÇTI"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'nin güvenliği artık sınırlarımızda değil, tehditlerin olduğu her yerde başlıyor." şeklindeki ifadesi anımsatılarak, Türkiye'nin askeri nüfuzunun ve bunu kullanma isteğinin ABD'de endişelere yol açtığının altı çizildi.