SON DAKİKA: Japon basını yazdı: Türk SİHA'ları, ABD'ye zor seçimler yaratıyor
Son dakika haberleri... Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı zaferde büyük rol oynayan ve dünyada savaşların kaderini değiştiren Türk SİHA'ları dünyanın da gündeminde. Japonya'da yayın yapan Nikkei Asia Türk SİHA'larını analiz etti. Haberde SİHA'lar için "Nüfuzlu ve iddialı Türkiye, ABD için zor seçimler yaratıyor." ifadeleri yer aldı. İşte Japon medyasında Türk SİHA'ları analizi...
28.07.2021 13:08
- Son Güncelleme: 28.07.2021 13:19
"NÜFUZLU VE İDDİALI TÜRKİYE..."
Nikkei Asia'nın haberinde, "Nüfuzlu ve iddialı Türkiye, ABD için zor seçimler yaratıyor." denildi.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü mezunu mühendis Selçuk Bayraktar'ın, Türkiye'nin İHA ve SİHA programının arkasındaki "lider akıl" olduğu vurgulandı.