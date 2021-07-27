Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız Polinezyası'nda ilginç anları! Boynuna çiçekleri doladılar
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın sömürge alanlarından Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içinde bulunan Fransız Polinezyası'nı ziyaret etti. Macron'u karşılayan kafile Fransız Cumhurbaşkanı'nın boynuna çiçeklerden oluşan bir demeti asarken törenlerde ise yerli halk yerel müzik aletleriyle gösteriler düzenledi. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.
27.07.2021 13:53
- Son Güncelleme: 27.07.2021 14:05
Büyük Okyanus'taki sömürgeleştirilen Fransız Polinezyası'nda resmi tören ve yöresel danslarla karşılanan Macron, adeta çiçeğe boğuldu.
MACRON'A TAKILAN ÇİÇEKLER İLGİ ODAĞI OLDU
Yetkililerin neredeyse her biri, hazırlanan çiçekleri Macron'un boynuna taktı. Fransız cumhurbaşkanı ile ilgili ortaya çıkan görüntü, sosyal medyada gündem oldu.
Emmanuel Macron'un üzerindeki görüntünün abartıldığını dile getiren kullanıcılar, çiçeklerin çoğaltılarak Macron'u kaplayan halini paylaştı. Macron için "yürüyen çiçek" yorumları yapıldı.
NÜKLEER DENEME YAPILDI
Paris yönetimi, Fransız Polinezyası'nda 30 yıl boyunca yaptığı 200'e yakın nükleer denemenin yol açtığı radyasyon seviyesini saklaması nedeniyle tepkilerin hedefi oluyor.