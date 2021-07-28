Almanya'da Paskalya Cuması'nda dans etmek yasak! İşte dünyadaki ilginç yasaklar
Dünyadaki ülkelerde bazı ilginç yasaklar uygulanıyor. Örneğin AB'nin en gelişmiş ülkelerinden biri olarak gösterilen Almanya'da Hristiyanlar için en kutsal gün kabul edilen Paskalya Cuması'nda dans etmek kesinlikle yasak. Bununla birlikte Almanya'da yüksek sesle müzik dinlemek de yasak. İşte dünyadaki ilginç yasaklar....
28.07.2021 15:57
- Son Güncelleme: 28.07.2021 16:08
"Yılın sessiz günleri" denilen zamanlarda halka açık alanlarda dans etmek yasak. Dans yasağının kesinllikle uygulandığı zaman ise Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya Cuması.
Dans yasağının süresi ise eyaletlere göre değişiyor. Bazı eyaletlerde spor etkinlikleri yapmak, ev taşımak ya da belli filmleri göstermek bile yasak.
Eroin, amfetamin, MDMA ve kokainin de tamamen yasak olduğu gibi. Yani hükumet bile bunlara sahip olmamalı.
Kenevir, ritalin, sadece güvenlik personeli ve tehlike altındaki kişileri kapsayacak şekilde silah taşımak, atış sporcuları ve avcıları kapsayacak şekilde silah sahibi olmak ve avcıları kapsayacak şekilde susturucu kullanımı ise özel izin ve tarifeler haricinde yasaktır.