Almanya'da Paskalya Cuması'nda dans etmek yasak! İşte dünyadaki ilginç yasaklar

Eroin, amfetamin, MDMA ve kokainin de tamamen yasak olduğu gibi. Yani hükumet bile bunlara sahip olmamalı.

Kenevir, ritalin, sadece güvenlik personeli ve tehlike altındaki kişileri kapsayacak şekilde silah taşımak, atış sporcuları ve avcıları kapsayacak şekilde silah sahibi olmak ve avcıları kapsayacak şekilde susturucu kullanımı ise özel izin ve tarifeler haricinde yasaktır.