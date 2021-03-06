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SON DAKİKA: Irak'ta kırmızı alarm! Papa Sistani'yle görüştü

Son dakika haberi: Katolik dünyasının ruhani lideri Papa, resmi temaslarda bulunmak için Irak'ta! Papa'nın ziyaretinde güvenlik ise en üst seviyeye çıkarıldı. Normalde Papamobil adı verilen üstü açık bir araba kullanan Papa Irak ziyaretinde zırhlı araç tercih etti. Öte yandan Papa, Irak'taki temasları kapsamında Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile görüştü. Katolik dünyasının dini lideri Papa'nın Şii'lerin lideri konumunda bulunan Sistani ile görüşmesi ise ayrı bir anlam taşıyor.

06.03.2021 10:52 - Son Güncelleme: 06.03.2021 12:06
SON DAKİKA: Irak'ta kırmızı alarm! Papa Sistani'yle görüştü

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus'un, Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile görüştü.

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SON DAKİKA: Irak'ta kırmızı alarm! Papa Sistani'yle görüştü

Irak resmi haber ajansına göre, Papa'nın bulunduğu araç konvoyu Necef Havalimanı'ndan Sistani'nin evine geçti. Papa ile Sistani görüşmesi dini mercinin evinde başladı.

SON DAKİKA: Irak'ta kırmızı alarm! Papa Sistani'yle görüştü

Papa Franciscus, dün Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü.

SON DAKİKA: Irak'ta kırmızı alarm! Papa Sistani'yle görüştü

Katoliklerin ruhani lideri, Bağdat'ta Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti.

SON DAKİKA: Irak'ta kırmızı alarm! Papa Sistani'yle görüştü

Papa'nın Necef sonrası Nasiriye'deki antik Ur kentine geçmesi bekleniyor.

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