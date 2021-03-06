SON DAKİKA: Irak'ta kırmızı alarm! Papa Sistani'yle görüştü
Son dakika haberi: Katolik dünyasının ruhani lideri Papa, resmi temaslarda bulunmak için Irak'ta! Papa'nın ziyaretinde güvenlik ise en üst seviyeye çıkarıldı. Normalde Papamobil adı verilen üstü açık bir araba kullanan Papa Irak ziyaretinde zırhlı araç tercih etti. Öte yandan Papa, Irak'taki temasları kapsamında Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile görüştü. Katolik dünyasının dini lideri Papa'nın Şii'lerin lideri konumunda bulunan Sistani ile görüşmesi ise ayrı bir anlam taşıyor.
06.03.2021 10:52
- Son Güncelleme: 06.03.2021 12:06