'Öldürülmekten korkuyorum!' Navalnıy'ın müttefiklerinden Aleksaşenko Rusya'yı karıştırdı

AB ve ABD'nin Rusya ile yaşadığı Navalnıy restleşmesinin yankıları sürerken çok konuşulacak bir son dakika açıklaması geldi. Kremlin sözcüsü Peskov'un "kısasa kısas" açıklamasından sonra Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, zehir zemberek ifadeler kullandı. Krizde asıl bomba ise Navalnıy'ın müttefiklerinden Aleksaşenko'nun verdiği demeçle patladı... Peki Navalnıy krizinde son durum ne? Kimler "öldürülme korkusu" yaşadığını söyledi? AB ve ABD, Rusya ile Navalnıy üzerinden nasıl restleşti? İşte çok konuşulacak son dakika haberinin detayları.

06.03.2021 10:41 - Son Güncelleme: 06.03.2021 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





