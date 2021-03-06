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'Öldürülmekten korkuyorum!' Navalnıy'ın müttefiklerinden Aleksaşenko Rusya'yı karıştırdı

AB ve ABD'nin Rusya ile yaşadığı Navalnıy restleşmesinin yankıları sürerken çok konuşulacak bir son dakika açıklaması geldi. Kremlin sözcüsü Peskov'un "kısasa kısas" açıklamasından sonra Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, zehir zemberek ifadeler kullandı. Krizde asıl bomba ise Navalnıy'ın müttefiklerinden Aleksaşenko'nun verdiği demeçle patladı... Peki Navalnıy krizinde son durum ne? Kimler "öldürülme korkusu" yaşadığını söyledi? AB ve ABD, Rusya ile Navalnıy üzerinden nasıl restleşti? İşte çok konuşulacak son dakika haberinin detayları.

06.03.2021 10:41 - Son Güncelleme: 06.03.2021 10:57
'Öldürülmekten korkuyorum!' Navalnıy'ın müttefiklerinden Aleksaşenko Rusya'yı karıştırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Cuma günü Channel One'ın Vremya Pokazhet programına verdiği demeçte, Moskova'nın ABD yaptırımlarına yanıt olarak yakında bir kara liste yayınlayacağını söyledi.

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'Öldürülmekten korkuyorum!' Navalnıy'ın müttefiklerinden Aleksaşenko Rusya'yı karıştırdı

Rus muhalif Aleksey Navalnıy etrafında gelişen duruma ilişkin, kendisine ABD yaptırımlarına ne zaman yanıt verileceği sorulan Zakharova, "[Amerikalıların] nasıl davrandıkları göz önüne alındığında, tüm listeleri bir kerede yayınlamaları da dahil olmak üzere, sanırım yakında onları neşelendireceğiz.

'Öldürülmekten korkuyorum!' Navalnıy'ın müttefiklerinden Aleksaşenko Rusya'yı karıştırdı

Bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili açıklama yapmıyor olmamız, bu konu hakkında bir şey yapmadığımız anlamına gelmiyor" dedi. Milliyet'te yer alan haberin detayları şöyle:

'Öldürülmekten korkuyorum!' Navalnıy'ın müttefiklerinden Aleksaşenko Rusya'yı karıştırdı

Zakharova'ya göre Moskova, halkın dikkatini Rusya'nın misilleme önlemlerine çekmekten kaçınıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Aslında, bu önlemleri geçmişte hiç kamuoyuna açıklamadık. Ancak, yetkililerinin kara listeye alınacağını artık anladılar" dedi.

'Öldürülmekten korkuyorum!' Navalnıy'ın müttefiklerinden Aleksaşenko Rusya'yı karıştırdı

ABD, kimyasal bir madde kullanarak Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesinde rol oynadığı tespit edilen Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

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