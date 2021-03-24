Beyaz Saray son dakika olarak duyurdu: Kuzey Kore'den Biden döneminde ilk balistik füze denemesi

Son dakika haberi... Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin geçen hafta sonu, kısa menzilli füze testleri gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD'li yetkililer, medyada yer alan haberleri doğrulayarak Kuzey Kore'nin birkaç kısa menzilli füze testi yaptığını tespit ettiklerini açıkladı. Bu testler, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra Kuzey Kore tarafından fırlatılan ilk füzeler olması dolayısıyla önem arz ediyor. Pyongyang'ın bu testlerle Biden yönetiminin Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorununu diplomatik müzakerelerle çözme teklifini dikkate almadığı mesajını verdiği de konuşuluyor.

24.03.2021 09:40 - Son Güncelleme: 24.03.2021 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





