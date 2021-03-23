CIA bunca yıldır tüm dünyayı masumluk maskesiyle uyutmuş! Dünya değiştirecek UFO görüntüleri böyle ifşa oldu
Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük UFO vakalarından birisi Roswell. Kimileri için Amerika'nın reklam ve diğer ülkelere karşı psikolojik bir üstünlük sağlamak amacıyla yaptığı bir kurmaca, kimilerine göre de uzaylıların varlığının kanıtıdır. Sonrasında ise özellikel sosyal medyanın gelişmesiyle ortaya çıkan bazı videolar mevcut. Kimi zaman bu videolar sahte dendi, kimi zaman gerçek. Ancak ortaya öyle bir gerçek çıktı ki dünyanın kaderini değiştirecek cinsten.
23.03.2021 12:33
- Son Güncelleme: 23.03.2021 12:33
On yıllardır bütün dünyayı çalkalayan sahte videodan çok önce Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) tarafından gerçek görüntülerin çekildiği ortaya çıktı.
Gizemli e-posta dizisiyle başlayan süreç, 2021'in ilk günlerinde elindeki gerçek UFO görüntülerini yayınlayarak tarihi değiştiren CIA'in uzaylılara otopsi yaptığını belgeledi.
Gizemli e-posta dizisiyle başlayan süreç, 2021'in ilk günlerinde elindeki gerçek UFO görüntülerini yayınlayarak tarihi değiştiren CIA'in uzaylılara otopsi yaptığını belgeledi.
Ünlü Roswell otopsi videosunu incelemek için 10 yıl uğraşan bir araştırmacı, sızdırılan belgelerde, CIA tarafından incelenen uzaylılara ait 'gerçek' görüntülerin bulunduğunu ortaya koydu.
İngiltere'nin en ünlü UFO araştırmacısı olan yazar Philip Mantle, 90'ların ortalarında ortaya çıkan ve dünya çapında milyonları kandırmaya devam eden sahte Roswell videosunu ilk görenler arasındaydı.