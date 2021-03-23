CIA bunca yıldır tüm dünyayı masumluk maskesiyle uyutmuş! Dünya değiştirecek UFO görüntüleri böyle ifşa oldu

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük UFO vakalarından birisi Roswell. Kimileri için Amerika'nın reklam ve diğer ülkelere karşı psikolojik bir üstünlük sağlamak amacıyla yaptığı bir kurmaca, kimilerine göre de uzaylıların varlığının kanıtıdır. Sonrasında ise özellikel sosyal medyanın gelişmesiyle ortaya çıkan bazı videolar mevcut. Kimi zaman bu videolar sahte dendi, kimi zaman gerçek. Ancak ortaya öyle bir gerçek çıktı ki dünyanın kaderini değiştirecek cinsten.

23.03.2021 12:33 - Son Güncelleme: 23.03.2021 12:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





