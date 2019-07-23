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'Donald Trump öldü mü?' iddiası günlerce konuşulmuştu! Şok gerçek ortaya çıktı

Özellikle sosyal medyada son dakika olarak yayılan iddialar tüm dünyayı sallamış ve herkes 'ABD Başkanı Donald Trump öldü mü?' sorusunun yanıtını aramıştı... Donald Trump'ın öldüğüne dair iddialar bir anda olay yarattı. Peşinden gelen görüntüler ise iddiaları doğrular nitelikteydi. Ancak işin aslı sonradan anlaşılmıştı. Ama cevaplanmayan soruların gizemini hala koruyordu. Günler sonra ortaya atılan bu iddialar çok konuşulacak.

23.07.2019 09:59 - Son Güncelleme: 23.07.2019 10:07
'Donald Trump öldü mü?' iddiası günlerce konuşulmuştu! Şok gerçek ortaya çıktı

2 Temmuz akşamı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Pence'in Beyaz Saray'a çağrılmasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programını iptal ederek Savunma Bakanı Şoygu ile bir görüşme planlamasının ardından Avrupa Komisyonu üyelerinin de Brüksel'de acil toplantı çağrısı yaptığı iddia edilmişti.

'Donald Trump öldü mü?' iddiası günlerce konuşulmuştu! Şok gerçek ortaya çıktı

Yaşanan bu hareketliliğin olası nedenlerinden biri olarak da ABD Başkanı Donald Trump'ın öldüğü iddia edilmişti. Bahse konu iddiaya dayanak olarak, Donald Trump'ın yerde sırt üstü yattığı bir fotoğraf da sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı.

'Donald Trump öldü mü?' iddiası günlerce konuşulmuştu! Şok gerçek ortaya çıktı

Tabi ki bu görüntü sosyal medya kullanıcılarının ürettiği bir görüntüydü ve Trump'ın katıldığı 1 Nisan 2007 tarihinde Detroit'te eğlence maksatlı düzenlenen "WrestleMania 23″ adlı bir gösteridendi.

'Donald Trump öldü mü?' iddiası günlerce konuşulmuştu! Şok gerçek ortaya çıktı

Ancak Pence'in ziyaretini iptal etme sebebine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Pence'in neden seyahatini iptal ettiği hala merak konusuydu.

'Donald Trump öldü mü?' iddiası günlerce konuşulmuştu! Şok gerçek ortaya çıktı

Politico'da yer alan habere göre Pence ziyaretini, rehabilitasyon merkezinde görev yapan çalışan Jeff Hatch'in fentanil kaçakçılığı sebebiyle federal soruşturmaya alınması sebebiyle iptal etti.

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