'Donald Trump öldü mü?' iddiası günlerce konuşulmuştu! Şok gerçek ortaya çıktı

Özellikle sosyal medyada son dakika olarak yayılan iddialar tüm dünyayı sallamış ve herkes 'ABD Başkanı Donald Trump öldü mü?' sorusunun yanıtını aramıştı... Donald Trump'ın öldüğüne dair iddialar bir anda olay yarattı. Peşinden gelen görüntüler ise iddiaları doğrular nitelikteydi. Ancak işin aslı sonradan anlaşılmıştı. Ama cevaplanmayan soruların gizemini hala koruyordu. Günler sonra ortaya atılan bu iddialar çok konuşulacak.

23.07.2019 09:59 - Son Güncelleme: 23.07.2019 10:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





