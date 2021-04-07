Rus askeri birlikleri Ukrayna sınırından çekilecek mi? Kremlin'den son dakika açıklaması

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti. Son dakika haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırındaki Rusya topraklarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uygun gördüğü sürece kalacağını söyledi.

07.04.2021 15:43 - Son Güncelleme: 07.04.2021 16:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





