SON DAKİKA: İngiltere tır şoförü arıyor! Yakıt krizinin sona ermesi için 100 bin kişiye ihtiyaç var
Son dakika haberleri... İngiltere tır şoförü arıyor. Ülke, AB'den ayrılmasının ardından en büyük krizlerinden birini yaşıyor. AB vatandaşı TIR ve kamyon şoförü sürücülerinin azalması nedeniyle ülkede akaryakıt tedarikinde büyük problemler yaşanıyor. İngiltere'de yaklaşık 5.500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği, üyelerinin üçte ikisinde akaryakıt stoklarının tükendiğini duyurdu. BP şirketi de kendi istasyonlarının üçte birinde iki ana tip yakıtın kalmadığını açıkladı. Ambulanslar ve polis araçları dahi benzin bulamazken, insanlar yakıt alabilmek için istasyonlarda birbirine girmeye başladı. Guardian gazetesinin haberine göre askerin benzin tedariki için devreye girme planları kabinede 'Escalin Operasyonu' olarak adlandırılıyor. Şoför eksikliğinin tedarik zincirini bozması nedeniyle İngiltere'de uzun yıllardır görülmemiş akaryakıt kuyrukları oluştu. Bu nedenle İngiltere tır şoförü arıyor. Peki İngiltere'yi krizden kaç tır şoförü kurtaracak detaylar haberimizde...
27.09.2021 11:16
- Son Güncelleme: 27.09.2021 11:29
Şöför eksikliğinin tedarik zincirini bozması İngiltere'de uzun yoıllardır görülmemiş benzin kuyruklarının oluşmasına neden oldu.