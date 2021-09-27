Dünya bu görüntülere kilitlendi! Pasifik Okyanusu’nda tehlikeli kapışma! ABD bombardıman uçağı ile Rus üç SU-35 karşı karşıya
Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Amerikan B-52'sinin Pasifik Okyanusu üzerinde uçuşunu görünce üç SU-35'i birden havalandırdı. Dünya, tehlikeli yakınlaşma sonrası yayınlanan görüntülere kilitlendi.
27.09.2021 10:09
- Son Güncelleme: 27.09.2021 10:09
Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Amerikan B-52'sinin doğu sınırına yaklaştığını ve radar tarafından tespit edildiğini bildiriyor.