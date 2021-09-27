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Haberler Dünya Dünya bu görüntülere kilitlendi! Pasifik Okyanusu’nda tehlikeli kapışma! ABD bombardıman uçağı ile Rus üç SU-35 karşı karşıya

Dünya bu görüntülere kilitlendi! Pasifik Okyanusu’nda tehlikeli kapışma! ABD bombardıman uçağı ile Rus üç SU-35 karşı karşıya

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Amerikan B-52'sinin Pasifik Okyanusu üzerinde uçuşunu görünce üç SU-35'i birden havalandırdı. Dünya, tehlikeli yakınlaşma sonrası yayınlanan görüntülere kilitlendi.

27.09.2021 10:09 - Son Güncelleme: 27.09.2021 10:09
Dünya bu görüntülere kilitlendi! Pasifik Okyanusu’nda tehlikeli kapışma! ABD bombardıman uçağı ile Rus üç SU-35 karşı karşıya

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Amerikan B-52'sinin doğu sınırına yaklaştığını ve radar tarafından tespit edildiğini bildiriyor.

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Dünya bu görüntülere kilitlendi! Pasifik Okyanusu’nda tehlikeli kapışma! ABD bombardıman uçağı ile Rus üç SU-35 karşı karşıya

Rus ordusu B-52'yi geri çevirmek için yeni nesil savaş uçağı Su-35'lerden üçünü havalandırdı, görüntüler resmi televizyon Zvezda tarafından yayınlandı.

Dünya bu görüntülere kilitlendi! Pasifik Okyanusu’nda tehlikeli kapışma! ABD bombardıman uçağı ile Rus üç SU-35 karşı karşıya

Yerel medya, Su-35'lerin bir süre yanında uçtuğu B-52'nin Rusya sınırından uzaklaştığını ve bunun üzerine NATO'daki ismi Flanker olan jetlerin üslerine geri döndüğünü aktarıyor.

Dünya bu görüntülere kilitlendi! Pasifik Okyanusu’nda tehlikeli kapışma! ABD bombardıman uçağı ile Rus üç SU-35 karşı karşıya

Rus ordusunun bel kemiği Su-25'ler 2 bin 400 kilometre hıza çıkabiliyor ve yaklaşık 3 bin 500 kilometre menzile sahip. 8 ton ağırlığında füze ve bomba taşıyabiliyor.

Dünya bu görüntülere kilitlendi! Pasifik Okyanusu’nda tehlikeli kapışma! ABD bombardıman uçağı ile Rus üç SU-35 karşı karşıya

Buna karşılık Soğuk Savaş döneminin ünlü bombardıman uçağı B-52'ler ise 32 ton silah ve nükleer başlıkla havalanabiliyor, menzili 14 bin kilometreden fazla.

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