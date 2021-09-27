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Almanya'da tamamlanan seçimler sonrası partileri zorlu koalisyon pazarlığı bekliyor

Almanya'da 20. Federal Meclis'i (Bundestag) belirlemek için yapılan genel seçimlerde, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci çıktı. Bu sonuçlara göre mecliste milletvekili dağılımı da şöyle oldu: SPD 206, CDU/CSU 196, Yeşiller 118, FDP 92, AfD 83, Sol Parti 39, SSW 1... Yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümeti kurmak için partiler arasında zorlu koalisyon pazarlığı başlayacak. İşte Almanya'yı bekleyen zorlu siyasi süreç.

27.09.2021 11:42 - Son Güncelleme: 27.09.2021 11:42
Almanya’da tamamlanan seçimler sonrası partileri zorlu koalisyon pazarlığı bekliyor

Almanya'yı zorlu koalisyon pazarlığı bekliyor. Ülkede 20. Federal Meclis'i (Bundestag) belirlemek için yapılan genel seçimlerde, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci çıktı.

SPD'yi, yüzde 24,1 ile Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, yüzde 14,8 ile Yeşiller, yüzde 11,5 ile Hür Demokrat Parti (FDP), yüzde 10,3 ile göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ve yüzde 4,9 ile Sol Parti takip etti.

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Almanya’da tamamlanan seçimler sonrası partileri zorlu koalisyon pazarlığı bekliyor

Bu sonuçlara göre mecliste milletvekili dağılımı da şöyle oldu: SPD 206, CDU/CSU 196, Yeşiller 118, FDP 92, AfD 83, Sol Parti 39, SSW 1.

Almanya’da tamamlanan seçimler sonrası partileri zorlu koalisyon pazarlığı bekliyor

Meclis aritmetiğine göre ise hiçbir parti tek başına hükümeti kurmak için yeterli milletvekili sayısını bulamadı.

Bu sonuçlar, Angela Merkel sonrası dönemi belirlemek amacıyla partiler arasında çetin koalisyon pazarlığının yaşanacağını gösterirken, seçimden önce hiçbir parti AfD ile koalisyon görüşmeleri yapmayacağını, CDU ise Sol Parti ile herhangi bir hükümete girmeyeceğini açıklamıştı.

Almanya’da tamamlanan seçimler sonrası partileri zorlu koalisyon pazarlığı bekliyor

Hem SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz hem de CDU/CSU'nun başbakan adayı Armin Laschet, kendi liderliklerinde gelecek 4 yıl görev yapacak yeni hükümeti kurmak istediklerini açıkladı.

Seçimlerin ardından oluşan tabloda, 3 seçenekli koalisyon ihtimali bulunuyor.

Almanya’da tamamlanan seçimler sonrası partileri zorlu koalisyon pazarlığı bekliyor

TRAFİK LAMBASI KOALİSYONUNU
Mecliste en fazla milletvekili sayısına sahip SPD'nin öncelikle "trafik lambası koalisyonunu" için Yeşiller ve FDP ile üç partili hükümet kurmak amacıyla görüşmeler yapması bekleniyor.

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