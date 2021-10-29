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Haberler Dünya SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e doktorlardan şok uyarı! En az iki hafta dinlenecek

SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e doktorlardan şok uyarı! En az iki hafta dinlenecek

Son dakika haberleri... İngiltere'de doktorlar, Kraliçe 2. Elizabeth'e en az iki hafta dinlenmesi tavsiyesinde bulundu. Kraliçe'nin bu süre zarfında bazı online görüşmeler dahil masa başı görevleri üstlenmeye devam edebileceği ifade edilen açıklamada, ancak herhangi bir resmi ziyaret yapmayacağı kaydedildi.

29.10.2021 20:49 - Son Güncelleme: 29.10.2021 20:59
SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e doktorlardan şok uyarı! En az iki hafta dinlenecek

İngiltere'de doktorlar, Kraliçe 2. Elizabeth'e en az iki hafta dinlenmesi tavsiyesinde bulundu.

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SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e doktorlardan şok uyarı! En az iki hafta dinlenecek

Buckingham Sarayından yapılan yazılı açıklamada, doktorların daha önce Kraliçe'nin birkaç gün dinlenmesi gerektiği yönünde tavsiyede bulunduğu hatırlatılarak, şimdi de en az iki hafta boyunca dinlenmesinin tavsiye edildiği belirtildi.

SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e doktorlardan şok uyarı! En az iki hafta dinlenecek

Kraliçe'nin bu süre zarfında bazı online görüşmeler dahil masa başı görevleri üstlenmeye devam edebileceği ifade edilen açıklamada, ancak herhangi bir resmi ziyaret yapmayacağı kaydedildi.

SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e doktorlardan şok uyarı! En az iki hafta dinlenecek

Açıklamada, tavsiye doğrultusunda Kraliçe'nin 1. Dünya Savaşı'nda ölenler için 13 Kasım'da düzenlenecek Anma Festivali'ne katılamayacağı ancak ertesi günkü Ulusal Anma Töreni'ne katılma niyetinde olduğu vurgulandı.

SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e doktorlardan şok uyarı! En az iki hafta dinlenecek

İNGİLTERE KRALİÇESİ, BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ KEZ BASTONLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 12 Ekim Salı günü Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'ndeki bir ayinde bastonla görülmesinin ardından 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı.

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