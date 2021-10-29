SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e doktorlardan şok uyarı! En az iki hafta dinlenecek
Son dakika haberleri... İngiltere'de doktorlar, Kraliçe 2. Elizabeth'e en az iki hafta dinlenmesi tavsiyesinde bulundu. Kraliçe'nin bu süre zarfında bazı online görüşmeler dahil masa başı görevleri üstlenmeye devam edebileceği ifade edilen açıklamada, ancak herhangi bir resmi ziyaret yapmayacağı kaydedildi.
29.10.2021 20:49
- Son Güncelleme: 29.10.2021 20:59
İNGİLTERE KRALİÇESİ, BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ KEZ BASTONLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 12 Ekim Salı günü Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'ndeki bir ayinde bastonla görülmesinin ardından 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı.