SON DAKİKA: Hostesler soyundu! İtalya'da çalışanlar Alitalia'yı protesto etti
Son dakika haberleri... İtalya'da 75 yıldır faaliyet gösteren havayolu şirketi Alitalia geçtiğimiz hafta Cagliari-Roma uçuşuyla tarifeli seferlerini sonlandırdı. İtalyan havayolu şirketi Alitalia'nın onlarca çalışanı Roma meydanında protesto düzenledi. Hem havayolu şirketinin kapanmasını hem de yeni kurulan şirketin 10 bin çalışanın 3 binini düşük ücretle işe almasını protesto eden uçuş görevlileri soyunarak "Biz Alitalia'yız" diye bağırıp karara dikkat çekti.
21.10.2021 11:56
- Son Güncelleme: 21.10.2021 11:56
Düzenlenen koreografide, üniformalarını çıkararak sessiz bir şekilde duran uçuş görevlileri, yeni kurulan ITA havayollarının Alitalia çalışanlarını daha düşük ücretle işe almasını da protesto etti.
14 Ekim'de son uçuşunu gerçekleştiren Alitalia'nın ardından kurulan yeni havayolu şirketi ITA, yaklaşık 10 bin çalışanın 3 bininden daha azını işe almış, alınan çalışanların da maaşlarını indirmişti.