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Haberler Dünya SON DAKİKA: Hostesler soyundu! İtalya'da çalışanlar Alitalia'yı protesto etti

SON DAKİKA: Hostesler soyundu! İtalya'da çalışanlar Alitalia'yı protesto etti

Son dakika haberleri... İtalya'da 75 yıldır faaliyet gösteren havayolu şirketi Alitalia geçtiğimiz hafta Cagliari-Roma uçuşuyla tarifeli seferlerini sonlandırdı. İtalyan havayolu şirketi Alitalia'nın onlarca çalışanı Roma meydanında protesto düzenledi. Hem havayolu şirketinin kapanmasını hem de yeni kurulan şirketin 10 bin çalışanın 3 binini düşük ücretle işe almasını protesto eden uçuş görevlileri soyunarak "Biz Alitalia'yız" diye bağırıp karara dikkat çekti.

21.10.2021 11:56 - Son Güncelleme: 21.10.2021 11:56
SON DAKİKA: Hostesler soyundu! İtalya’da çalışanlar Alitalia’yı protesto etti

75 yıllık faaliyetini geçtiğimiz hafta düzenlediği son uçuşla noktalayan İtalya'nın önemli havayolu şirketi Alitalia'nın çalışanları Roma'da protesto düzenledi.

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SON DAKİKA: Hostesler soyundu! İtalya’da çalışanlar Alitalia’yı protesto etti

Capitol Tepesi'nde düzenlenen gösteride yaklaşık 50 Alitalia çalışanı üniformalarını çıkararak, geceliğe benzer bir kıyafetle poz vererek Alitalia'nın kararına dikkat çekti.

SON DAKİKA: Hostesler soyundu! İtalya’da çalışanlar Alitalia’yı protesto etti

Düzenlenen koreografide, üniformalarını çıkararak sessiz bir şekilde duran uçuş görevlileri, yeni kurulan ITA havayollarının Alitalia çalışanlarını daha düşük ücretle işe almasını da protesto etti.

SON DAKİKA: Hostesler soyundu! İtalya’da çalışanlar Alitalia’yı protesto etti

Yaklaşık 50 eski uçuş görevlisi, Roma'nın Capitol Tepesi'nin tepesindeki bir meydanda uçuş kıyafetleriyle toplanırken, paltolarını, üniformalarını ve topuklu ayakkabılarını çıkararak, "Biz Alitalia'yız" diye bağırarak protestolarını gerçekleştirdi.

SON DAKİKA: Hostesler soyundu! İtalya’da çalışanlar Alitalia’yı protesto etti

14 Ekim'de son uçuşunu gerçekleştiren Alitalia'nın ardından kurulan yeni havayolu şirketi ITA, yaklaşık 10 bin çalışanın 3 bininden daha azını işe almış, alınan çalışanların da maaşlarını indirmişti.

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