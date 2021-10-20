ABD'de bir ilk! Trans oramiral ant içti
Amerika'da bir ilk yaşandı. ABD'de Sağlık Bakanlığı Yardımcısı görevini sürdüren Rachel Levine, ABD Halk Sağlığı Hizmeti Birliği'ne oramiral olarak atanan ilk trans oldu. Levine, yemin ederek yeni görevine başladı. Öte yandan ülkede daha önce, orduda görev almış eski trans askerlerin cinsiyet değiştirme ameliyatlarının karşılanacağı açıklanmıştı.
20.10.2021 19:28
- Son Güncelleme: 20.10.2021 19:50
63 yaşındaki Rachel Levine, şu anda ABD Halk Sağlığı Hizmetleri Görevli Kolordusu'nda görevli bir oramiral.
Dr. Levine, mart ayında yapılan Senato oylamasında 48'e karşı 52 oyla ABD Sağlık Bakanlığı Yardımcısı olmuştu.