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ABD'de bir ilk! Trans oramiral ant içti

Amerika'da bir ilk yaşandı. ABD'de Sağlık Bakanlığı Yardımcısı görevini sürdüren Rachel Levine, ABD Halk Sağlığı Hizmeti Birliği'ne oramiral olarak atanan ilk trans oldu. Levine, yemin ederek yeni görevine başladı. Öte yandan ülkede daha önce, orduda görev almış eski trans askerlerin cinsiyet değiştirme ameliyatlarının karşılanacağı açıklanmıştı.

20.10.2021 19:28 - Son Güncelleme: 20.10.2021 19:50
ABD’de bir ilk! Trans oramiral ant içti

Amerika Birleşik Devletleri ABD Başkanı Joe Biden, LGBT'liler için destek adımları atmaya devam ediyor.

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ABD’de bir ilk! Trans oramiral ant içti

ABD tarihinde ilk kez bir trans birey, dört yıldızlı memur olarak yemin etti.

ABD’de bir ilk! Trans oramiral ant içti

63 yaşındaki Rachel Levine, şu anda ABD Halk Sağlığı Hizmetleri Görevli Kolordusu'nda görevli bir oramiral.

ABD’de bir ilk! Trans oramiral ant içti

Dr. Levine, mart ayında yapılan Senato oylamasında 48'e karşı 52 oyla ABD Sağlık Bakanlığı Yardımcısı olmuştu.

ABD’de bir ilk! Trans oramiral ant içti

Levine'in, Sağlık Bakanlığı Yardımcısı görevini de yürütmeye devam edeceği öğrenildi.

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