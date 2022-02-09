SON DAKİKA: Hindistan'ın 28 Şubat'ı! Başörtüsü yasaklarına karşı eylemler sürüyor: Bıçak taşıyan 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, öğrencilerin başörtüsü yasakları nedeniyle eylem yaptığı üniversite civarında bıçak taşıyan 2 kişi gözaltına alındı.
09.02.2022 14:08
- Son Güncelleme: 09.02.2022 14:21
Indiatvnews'in haberine göre, Udupi bölgesinin Kundapur semtinde başörtüsü eylemlerine sahne olan yüksekokul yakınlarında polis, 5 şüpheliye müdahale etti.
Polis, başörtüsü eylemleri nedeniyle gerginliğin tırmandığı Kundapur'da olası provokasyonları önlemek için olayla ilgili soruşturma başlattı.