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Haberler Dünya SON DAKİKA: Hindistan'ın 28 Şubat'ı! Başörtüsü yasaklarına karşı eylemler sürüyor: Bıçak taşıyan 2 kişi gözaltına alındı

SON DAKİKA: Hindistan'ın 28 Şubat'ı! Başörtüsü yasaklarına karşı eylemler sürüyor: Bıçak taşıyan 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, öğrencilerin başörtüsü yasakları nedeniyle eylem yaptığı üniversite civarında bıçak taşıyan 2 kişi gözaltına alındı.

AA
09.02.2022 14:08 - Son Güncelleme: 09.02.2022 14:21
SON DAKİKA: Hindistan’ın 28 Şubat’ı! Başörtüsü yasaklarına karşı eylemler sürüyor: Bıçak taşıyan 2 kişi gözaltına alındı

Indiatvnews'in haberine göre, Udupi bölgesinin Kundapur semtinde başörtüsü eylemlerine sahne olan yüksekokul yakınlarında polis, 5 şüpheliye müdahale etti.

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SON DAKİKA: Hindistan’ın 28 Şubat’ı! Başörtüsü yasaklarına karşı eylemler sürüyor: Bıçak taşıyan 2 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerden 3'ü olay yerinden kaçarken polis, bölge halkından olmadığı tespit edilen ve bıçak taşıyan 2 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

SON DAKİKA: Hindistan’ın 28 Şubat’ı! Başörtüsü yasaklarına karşı eylemler sürüyor: Bıçak taşıyan 2 kişi gözaltına alındı

Polis, başörtüsü eylemleri nedeniyle gerginliğin tırmandığı Kundapur'da olası provokasyonları önlemek için olayla ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA: Hindistan’ın 28 Şubat’ı! Başörtüsü yasaklarına karşı eylemler sürüyor: Bıçak taşıyan 2 kişi gözaltına alındı

Protesto gösterileri, sosyal medyaya da sıçrarken konu, iktidar ve muhalefet partileri arasında da gerginliğe yol açtı.

SON DAKİKA: Hindistan’ın 28 Şubat’ı! Başörtüsü yasaklarına karşı eylemler sürüyor: Bıçak taşıyan 2 kişi gözaltına alındı

Eyalette, 7 Şubat'ta devlete ait yüksekokulda derslere başörtülü girmelerine izin verilmeyen Müslüman öğrenciler, ayrı sınıfa konulmuştu.

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