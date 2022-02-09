19 yaşındayken 83 yaşındaki Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'dan hamile kalan Karissa Shannon: Şeytan taşıdığımı düşünüp kürtaj oldum
Playboy güzeli Karissa Shannon'dan şoke eden bir itiraf geldi. 19 yaşındayken Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'dan hamile kaldığını ve herkesden gizli kürtaj yaptırdığını açıklayan Karissa Shannon "Şeytan taşıdığımı düşünüp kürtaj oldum" dedi. İşte Playboy güzeli Karissa Shannon'dan şoke eden itiraflar...
09.02.2022 13:21
- Son Güncelleme: 09.02.2022 13:21
İkiz kız kardeşi Kristina'yla birlikte Hefner'ın Los Angeles'taki meşhur malikanesine davet edildiğini belirten Karissa Shannon, o dönem "şeytanın çocuğunu taşıyormuş gibi hissettiğini" söyledi.
Eski Playboy çalışanı ayrıca şunları dile getirdi: "Bedenimden iğrenmiştim ve karnımda bir uzaylı varmış gibi hissetmiştim. Sanki içimde bir şeytan vardı. 83 yaşındaki bir adamın çocuğunu taşıdığımı kimsenin bilmesini istemedim."