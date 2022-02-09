19 yaşındayken 83 yaşındaki Playboy’un kurucusu Hugh Hefner’dan hamile kalan Karissa Shannon: Şeytan taşıdığımı düşünüp kürtaj oldum

Eski Playboy çalışanı ayrıca şunları dile getirdi: "Bedenimden iğrenmiştim ve karnımda bir uzaylı varmış gibi hissetmiştim. Sanki içimde bir şeytan vardı. 83 yaşındaki bir adamın çocuğunu taşıdığımı kimsenin bilmesini istemedim."