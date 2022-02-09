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19 yaşındayken 83 yaşındaki Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'dan hamile kalan Karissa Shannon: Şeytan taşıdığımı düşünüp kürtaj oldum

Playboy güzeli Karissa Shannon'dan şoke eden bir itiraf geldi. 19 yaşındayken Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'dan hamile kaldığını ve herkesden gizli kürtaj yaptırdığını açıklayan Karissa Shannon "Şeytan taşıdığımı düşünüp kürtaj oldum" dedi. İşte Playboy güzeli Karissa Shannon'dan şoke eden itiraflar...

09.02.2022 13:21 - Son Güncelleme: 09.02.2022 13:21
19 yaşındayken 83 yaşındaki Playboy’un kurucusu Hugh Hefner’dan hamile kalan Karissa Shannon: Şeytan taşıdığımı düşünüp kürtaj oldum

İkiz kız kardeşi Kristina'yla birlikte Hefner'ın Los Angeles'taki meşhur malikanesine davet edildiğini belirten Karissa Shannon, o dönem "şeytanın çocuğunu taşıyormuş gibi hissettiğini" söyledi.

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19 yaşındayken 83 yaşındaki Playboy’un kurucusu Hugh Hefner’dan hamile kalan Karissa Shannon: Şeytan taşıdığımı düşünüp kürtaj oldum

Shannon, maliyetini Hefner'ın karşıladığı 2009'daki meme büyütme ameliyatı öncesinde yaptırdığı kan testi sayesinde tesadüfen hamile kaldığını öğrendiğini belirtti.

19 yaşındayken 83 yaşındaki Playboy’un kurucusu Hugh Hefner’dan hamile kalan Karissa Shannon: Şeytan taşıdığımı düşünüp kürtaj oldum

Mirror'a konuşan Shannon şu ifadeleri kullandı: Başka kimseyle ilişkiye girmiyordum, bu yüzden sadece onun bebeği olabilirdi. "Ondan bir an önce kurtulmak istemiştim. Hefner'ın öğrenmesini istememiştim ve asla öğrenmedi de."

19 yaşındayken 83 yaşındaki Playboy’un kurucusu Hugh Hefner’dan hamile kalan Karissa Shannon: Şeytan taşıdığımı düşünüp kürtaj oldum

Eski Playboy çalışanı ayrıca şunları dile getirdi: "Bedenimden iğrenmiştim ve karnımda bir uzaylı varmış gibi hissetmiştim. Sanki içimde bir şeytan vardı. 83 yaşındaki bir adamın çocuğunu taşıdığımı kimsenin bilmesini istemedim."

19 yaşındayken 83 yaşındaki Playboy’un kurucusu Hugh Hefner’dan hamile kalan Karissa Shannon: Şeytan taşıdığımı düşünüp kürtaj oldum

Shannon daha sonra kardeşiyle Los Angeles'ta bir klinik bulduğunu, alışverişe gidiyormuş gibi dışarı çıkarak kürtaj işlemini gizli tutmayı başardıklarını söyledi.

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