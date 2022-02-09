Fransızlar SİHA'nın gücünü kaleme aldı: Türkiye için bir nüfuz aracı
Fransız La Croix gazetesinde yayımlanan analizde, "Türkiye'nin silah üreten askeri bir güç olarak gittikçe kendini daha fazla gösterdiği" yorumuna yer verildi. Analiz yazı dizisinin Türk SİHA'larına ayrılan bölümü, "SİHA, Türkiye için bir nüfuz aracı" başlığıyla verilerek Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki başarılı performansların SİHA satışlarını artırdığına işaret edildi.
"SİHA'lar savaşı nasıl değiştiriyor?" başlığıyla dün yayımlanan yazıda, Ukrayna, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Etiyopya'daki çatışmalarda SİHA'ların kullanımının yaygınlaştığı kaydedildi.
Özellikle Dağlık Karabağ'da Türk TB-2 ve İsrailli Harop SİHA'larının Azerbaycan'ın kısa sürede çok daha az can kaybıyla çatışmayı kazanmasına yardım ettiği vurgulanan yazıda, "Türkiye'nin Mart 2020'de Suriye'de SİHA'lardan başarılı şekilde yararlandığı, Libya'da meşru hükümet kuvvetlerinin, Türk SİHA'ları sayesinde gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlere üstünlük sağladığı" belirtildi.
Türkiye'nin de içinde olduğu önde gelen SİHA üreticileri ABD, Çin, İsrail ve Rusya'nın yapay zeka ve robot teknolojisinin birleştirilmesi üzerinde çalıştığı aktarıldı.