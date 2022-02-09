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Fransızlar SİHA'nın gücünü kaleme aldı: Türkiye için bir nüfuz aracı

Fransız La Croix gazetesinde yayımlanan analizde, "Türkiye'nin silah üreten askeri bir güç olarak gittikçe kendini daha fazla gösterdiği" yorumuna yer verildi. Analiz yazı dizisinin Türk SİHA'larına ayrılan bölümü, "SİHA, Türkiye için bir nüfuz aracı" başlığıyla verilerek Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki başarılı performansların SİHA satışlarını artırdığına işaret edildi.

09.02.2022 16:30 - Son Güncelleme: 09.02.2022 16:30
Fransızlar SİHA’nın gücünü kaleme aldı: Türkiye için bir nüfuz aracı

Gazetenin silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ilgili analiz yazısında, Türk SİHA'larına özel bir bölüm ayrıldı.

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Fransızlar SİHA’nın gücünü kaleme aldı: Türkiye için bir nüfuz aracı

"SİHA'lar savaşı nasıl değiştiriyor?" başlığıyla dün yayımlanan yazıda, Ukrayna, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Etiyopya'daki çatışmalarda SİHA'ların kullanımının yaygınlaştığı kaydedildi.

Fransızlar SİHA’nın gücünü kaleme aldı: Türkiye için bir nüfuz aracı

Özellikle Dağlık Karabağ'da Türk TB-2 ve İsrailli Harop SİHA'larının Azerbaycan'ın kısa sürede çok daha az can kaybıyla çatışmayı kazanmasına yardım ettiği vurgulanan yazıda, "Türkiye'nin Mart 2020'de Suriye'de SİHA'lardan başarılı şekilde yararlandığı, Libya'da meşru hükümet kuvvetlerinin, Türk SİHA'ları sayesinde gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlere üstünlük sağladığı" belirtildi.

Fransızlar SİHA’nın gücünü kaleme aldı: Türkiye için bir nüfuz aracı

Yazıda, Baykar Makine tarafından üretilen, uygun fiyatlı ve kaliteli SİHA'ların özellikle Afrika ülkeleri için cazip olduğuna, Ukrayna'nın da 20 Türk SİHA'sı satın aldığına dikkat çekildi.

Fransızlar SİHA’nın gücünü kaleme aldı: Türkiye için bir nüfuz aracı

Türkiye'nin de içinde olduğu önde gelen SİHA üreticileri ABD, Çin, İsrail ve Rusya'nın yapay zeka ve robot teknolojisinin birleştirilmesi üzerinde çalıştığı aktarıldı.

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