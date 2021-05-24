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Prenses Diana’nın ölümünün perde arkasına ışık tutmuştu... 24 yıl sonra BBC skandalında yeni gelişme!

Prenses Diana'nın ölümünün perde arkasına ışık tutmuştu... BBC'nin Prenses Diana röportajı çeyrek asır sonra depreme yol açtı. Prenses Diana Spencer neden öldü? BBC'nin "Hayatını mahvetti" suçlaması ortalığı karıştırdı! İtiraf, intihar, üç kişilik evlilik daha birçok iddia ile yıllarca akıllarda soru işareti olarak kalan Lady Diana neden öldü? 24 yıl sonra, BBC skandalında yeni gelişme yaşandı. 'Bu evlilikte üç kişiyiz' cümlesiyle hafızalara kazınan röportaj için 'tam ve koşulsuz' özür, haberlerinin ardından istifa geldi. İşte Prenses Diana'nın ölümü ve hayatına ilişkin çarpıcı iddialar..

24.05.2021 13:45 - Son Güncelleme: 24.05.2021 14:12
Prenses Diana’nın ölümünün perde arkasına ışık tutmuştu... 24 yıl sonra BBC skandalında yeni gelişme!

Prenses Diana'nın ölümünün perde arkasına ışık tutmuştu... 24 yıl sonra BBC skandalında yeni gelişme yaşandı. Ünü İngiltere'yle sınırlı kalmayan, dünya tarihinde en sevilen isimler listesinde üst sıralarda yer alan Prenses Diana'nın şüpheli ölümü, bir kez daha dünya gündemine oturdu.

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Prenses Diana’nın ölümünün perde arkasına ışık tutmuştu... 24 yıl sonra BBC skandalında yeni gelişme!

SAHTE BELGELERLE GÜVENİNİ KAZANDI

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Kraliyet Ailesi üyeleri Prens William ve Prens Harry'nin, dünya kamuoyuna açıkladı gerçek, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Prenses Diana'nın ölümüne ilişkin bağını ortaya çıkarmıştı.

Prenses Diana’nın ölümünün perde arkasına ışık tutmuştu... 24 yıl sonra BBC skandalında yeni gelişme!

1997 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te paparazziler tarafından kovalandığı sırada geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İngiltere Prensi Diana'yla, hazırladıkları sahte belgeler yoluyla röportaj yaptığı belirlenen BBC kanadında, yeni bir gelişme yaşandı.

Prenses Diana’nın ölümünün perde arkasına ışık tutmuştu... 24 yıl sonra BBC skandalında yeni gelişme!

BBC ÜSTÜNÜ ÖRTMÜŞTÜ

BBC muhabiri Martin Bashir'in, kraliyet ailesinin Prenses Diana'yı izletmek için bazı kişilere ödeme yaptığını gösteren sahte banka hesap özetleri hazırlatıp, bunları hem Diana hem de kardeşi Charles Spencer'a gösterdiği ortaya çıkmıştı. Bu yolla Prenses Diana'nın güvenini kazanan Bashir Diana ve kardeşinin güvenini kazanarak röportajı alırken, o dönem haber müdürü olan eski BBC Genel Müdürü Tony Hall'ın ise olayın üstünü örttüğü belirlenmişti.

Prenses Diana’nın ölümünün perde arkasına ışık tutmuştu... 24 yıl sonra BBC skandalında yeni gelişme!

BBC yönetim tarafından örtbas edilen olay, Prenses Diana'nın korku ve paranoyasını arttırmış, hayatının son dönemlerinin büyük ölçüde etkilediği belirtilmişti.