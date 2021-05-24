Prenses Diana’nın ölümünün perde arkasına ışık tutmuştu... 24 yıl sonra BBC skandalında yeni gelişme!

Prenses Diana'nın ölümünün perde arkasına ışık tutmuştu... BBC'nin Prenses Diana röportajı çeyrek asır sonra depreme yol açtı. Prenses Diana Spencer neden öldü? BBC'nin "Hayatını mahvetti" suçlaması ortalığı karıştırdı! İtiraf, intihar, üç kişilik evlilik daha birçok iddia ile yıllarca akıllarda soru işareti olarak kalan Lady Diana neden öldü? 24 yıl sonra, BBC skandalında yeni gelişme yaşandı. 'Bu evlilikte üç kişiyiz' cümlesiyle hafızalara kazınan röportaj için 'tam ve koşulsuz' özür, haberlerinin ardından istifa geldi. İşte Prenses Diana'nın ölümü ve hayatına ilişkin çarpıcı iddialar..

24.05.2021 13:45 - Son Güncelleme: 24.05.2021 14:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





