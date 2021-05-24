Prenses Diana’nın ölümünün perde arkasına ışık tutmuştu... 24 yıl sonra BBC skandalında yeni gelişme!
Prenses Diana'nın ölümünün perde arkasına ışık tutmuştu... BBC'nin Prenses Diana röportajı çeyrek asır sonra depreme yol açtı. Prenses Diana Spencer neden öldü? BBC'nin "Hayatını mahvetti" suçlaması ortalığı karıştırdı! İtiraf, intihar, üç kişilik evlilik daha birçok iddia ile yıllarca akıllarda soru işareti olarak kalan Lady Diana neden öldü? 24 yıl sonra, BBC skandalında yeni gelişme yaşandı. 'Bu evlilikte üç kişiyiz' cümlesiyle hafızalara kazınan röportaj için 'tam ve koşulsuz' özür, haberlerinin ardından istifa geldi. İşte Prenses Diana'nın ölümü ve hayatına ilişkin çarpıcı iddialar..
BBC ÜSTÜNÜ ÖRTMÜŞTÜ
BBC muhabiri Martin Bashir'in, kraliyet ailesinin Prenses Diana'yı izletmek için bazı kişilere ödeme yaptığını gösteren sahte banka hesap özetleri hazırlatıp, bunları hem Diana hem de kardeşi Charles Spencer'a gösterdiği ortaya çıkmıştı. Bu yolla Prenses Diana'nın güvenini kazanan Bashir Diana ve kardeşinin güvenini kazanarak röportajı alırken, o dönem haber müdürü olan eski BBC Genel Müdürü Tony Hall'ın ise olayın üstünü örttüğü belirlenmişti.