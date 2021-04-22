RAMAZAN İMSAKİYE
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Savaş her an çıkabilir! Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna gerilimi bir ülkeye daha sıçradı! Yüzlerce tank ve jetler...

Karadeniz'de Donbass krizi ile başlayan Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim iyice tırmanıyor. Rus Savunma Bakanlığı resmi televizyonu Zvezda, ekrana getirdiği yeni görüntülerde savaş gemilerinden jetlere, yüzlerce tanktan füze bataryalarına kadar sınır hattındaki tüm detaylar yer aldı. Öte yandan iki ülke arasındaki gerilim bir ülkeye daha sıçradı. İşte detaylar…

22.04.2021 10:58 - Son Güncelleme: 22.04.2021 10:58
Savaş her an çıkabilir! Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna gerilimi bir ülkeye daha sıçradı! Yüzlerce tank ve jetler...

Cephe hattına 120 bin asker yığıldı, savaş gemilerinden füzeler fırlatıldı, jetler peş peşe havalandı, savaş korkusu dünyayı sararken kıvılcım yeni bir ülkeye sıçradı.

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Savaş her an çıkabilir! Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna gerilimi bir ülkeye daha sıçradı! Yüzlerce tank ve jetler...

Rusya lideri Vladimir Putin 2014'te el koyduğu Kırım'a onlarca savaş gemisi ve savaş uçağı gönderdi, Karadeniz'e açılan ordunun görüntülerini resmi televizyon yayınladı.

Savaş her an çıkabilir! Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna gerilimi bir ülkeye daha sıçradı! Yüzlerce tank ve jetler...

Ordu birliklerinin bu yıl Nisan ayında irili ufaklı toplam 4 bin 48 tatbikat icra edeceğini aktaran Rus Savunma Bakanlığı resmi televizyonu Zvezda, gövde gösterisinin merkezinin Opuk Üssü olduğunu duyurdu.

Savaş her an çıkabilir! Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna gerilimi bir ülkeye daha sıçradı! Yüzlerce tank ve jetler...

Amiral Essen firkateyninin ilk kez Caliber füzeleri ateşlediği görüntüleri ekrana getiren Zvezda'nın yeni kaydında Opuk Üssü'ne sevk edilen yüzlerce tank göze çarpıyor.

Savaş her an çıkabilir! Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna gerilimi bir ülkeye daha sıçradı! Yüzlerce tank ve jetler...

Askeri kargo uçaklarına yüklenen tanklar Kırım'a taşınırken, aynı anda onlarca savaş helikopteri kalkış yapıp Kırım semalarında uçup Ukrayna'ya gözdağı veriyor.