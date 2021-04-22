Savaş her an çıkabilir! Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna gerilimi bir ülkeye daha sıçradı! Yüzlerce tank ve jetler...
Karadeniz'de Donbass krizi ile başlayan Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim iyice tırmanıyor. Rus Savunma Bakanlığı resmi televizyonu Zvezda, ekrana getirdiği yeni görüntülerde savaş gemilerinden jetlere, yüzlerce tanktan füze bataryalarına kadar sınır hattındaki tüm detaylar yer aldı. Öte yandan iki ülke arasındaki gerilim bir ülkeye daha sıçradı. İşte detaylar…
22.04.2021 10:58
- Son Güncelleme: 22.04.2021 10:58