Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'ten ayrıldı! En çok bu görüntü konuşuldu

Evlendikten sonra Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını alan çift, dün akşam Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımda, kraliyet ailesi üyeliğinden vazgeçip kendi ekonomik bağımsızlıkları için çalışacaklarını açıkladı.

Ancak bu açıklamanın saatler öncesinde Meghan Markle yine çok konuşulacak bir duruma imzasını atmıştı.