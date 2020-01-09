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Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'ten ayrıldı! En çok bu görüntü konuşuldu

Meghan Markle ve Prens Harry'nin, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden görevlerinden çekildiklerini duyurmaları bomba etkisi yarattı. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan çiftin bu kararının başta Kraliçe olmak üzere, herkesin bu açıklamayala öğrendiği iddia ediliyor. Bu açıklamadan kısa bir süre önce Meghan Markle ve Prens Harry Londra'da görüntülendi. Ve Meghan Markle yine bir skandala imzasını attı...

09.01.2020 12:10 - Son Güncelleme: 09.01.2020 12:16
Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'ten ayrıldı! En çok bu görüntü konuşuldu

Evlendikten sonra Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını alan çift, dün akşam Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımda, kraliyet ailesi üyeliğinden vazgeçip kendi ekonomik bağımsızlıkları için çalışacaklarını açıkladı.

Ancak bu açıklamanın saatler öncesinde Meghan Markle yine çok konuşulacak bir duruma imzasını atmıştı.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'ten ayrıldı! En çok bu görüntü konuşuldu

Noel'i Kraliyet Ailesi ile değil, de Kanada'da ailece geçirmeyi tercih eden Meghan Markle ve Prens Harry, Londra'ya dönmüştü. Londra'daki Canada House'u ziyaret eden çift, burada büyük bir kalabalıkla karşılaştı.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'ten ayrıldı! En çok bu görüntü konuşuldu

Ziyaret için Stella McCartney imzalı bir kaban, Massimo Dutti markasına ait boğazlı kazak ve saten etek, Jimmy Choo stiletto tercih eden Meghan, ton sür ton uyguladığı stiliyle dikkat çekti.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'ten ayrıldı! En çok bu görüntü konuşuldu

Eski formuna geri dönen Meghan, maalesef dün talihsiz bir olay yaşadı ve bu dış basında da geniş yer buldu. Koşuşturmalı geçen bir günün ardından terleyen Meghan'ın, boğazlı kazağından belli olan terli kol altı gündem oldu.

Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'ten ayrıldı! En çok bu görüntü konuşuldu

Son derece insani bir durum olan terleme olayı, sosyal medya da yer buldu… "Koskoca Düşes nasıl terler' diyen de vardı, 'Sen ki kraliyete gelin gitmiş birisin, nasıl dikkat etmezsin' diyen de…

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