Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'ten ayrıldı! En çok bu görüntü konuşuldu
Meghan Markle ve Prens Harry'nin, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden görevlerinden çekildiklerini duyurmaları bomba etkisi yarattı. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan çiftin bu kararının başta Kraliçe olmak üzere, herkesin bu açıklamayala öğrendiği iddia ediliyor. Bu açıklamadan kısa bir süre önce Meghan Markle ve Prens Harry Londra'da görüntülendi. Ve Meghan Markle yine bir skandala imzasını attı...
09.01.2020 12:10
- Son Güncelleme: 09.01.2020 12:16
Evlendikten sonra Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını alan çift, dün akşam Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımda, kraliyet ailesi üyeliğinden vazgeçip kendi ekonomik bağımsızlıkları için çalışacaklarını açıkladı.
Ancak bu açıklamanın saatler öncesinde Meghan Markle yine çok konuşulacak bir duruma imzasını atmıştı.
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