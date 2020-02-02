Son dakika haberi! Çin'de yeni alarm verildi! Tükenmek üzere
Koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti. Çin'de bu gelişmeler yaşanırken gelen son dakika haberi koronavirüs paniğini bir kat daha artırdı. İşte koronavirüsle ilgili son gelişmeler...
02.02.2020 00:47
- Son Güncelleme: 02.02.2020 01:22
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